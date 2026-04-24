La primera edición del año de la tradicional Venta Nocturna de la cadena departamental Liverpool ha sido confirmada para este mes de abril, marcando el inicio de una de las temporadas de descuentos más importantes en México. Este evento comercial se presenta como la oportunidad ideal para que los consumidores anticipen la compra del regalo perfecto para mamá, aprovechando rebajas significativas en diversos departamentos. Para sacar el máximo provecho a estas promociones, es fundamental conocer los horarios de operación, ya que la afluencia en las sucursales físicas suele incrementar considerablemente durante estos tres días de ofertas ininterrumpidas.

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Fechas clave de la Venta Nocturna de Liverpool abril 2026

Para que los clientes puedan organizar su agenda y no dejar pasar estas oportunidades, es indispensable tener claras las fechas exactas de esta primera edición del año.

La jornada promocional se llevará a cabo durante el último fin de semana del mes, comenzando el viernes 24 y concluyendo el domingo 26 de abril de 2026. Durante estos tres días consecutivos, las políticas de horarios en la atención presencial en las sucursales trabajarán para satisfacer la alta demanda de los compradores a nivel nacional.

¿Cuáles son los horarios de la Venta Nocturna de Liverpool en abril 2026?

Durante este esperado fin de semana de promociones, la operatividad de las tiendas físicas se mantendrá dentro de su esquema habitual para garantizar la comodidad de los visitantes.

Los horarios confirmados para acudir a cualquier sucursal de Liverpool en el territorio nacional, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, serán de las 11:00 de la mañana hasta las 21:00 horas. Esta franja de atención permite a los clientes planificar su visita con anticipación, comparar precios en los diferentes departamentos y evitar las aglomeraciones que suelen registrarse durante las últimas horas de servicio.

Por otro lado, para aquellos compradores que prefieren la conveniencia del comercio electrónico, la tienda departamental ha habilitado sus plataformas digitales para operar sin interrupciones.

Las ofertas estarán disponibles las 24 horas del día a través del sitio web oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket. Esta modalidad en línea no solo ofrece la ventaja de comprar desde la comodidad del hogar, sino que también incluye beneficios adicionales como el envío gratuito a domicilio o la opción de recoger los artículos directamente en la tienda mediante el sistema de recolección en sucursal.

El regalo ideal para mamá: ofertas de la Venta Nocturna de Liverpool

La proximidad de este evento con la celebración del 10 de mayo convierte a esta jornada de descuentos en el momento estratégico para adquirir el obsequio de mamá. Los consumidores podrán encontrar rebajas sustanciales en las categorías de moda, calzado y accesorios, permitiendo renovar el guardarropa con las últimas tendencias de la temporada.

Asimismo, el departamento de perfumería y belleza, uno de los más solicitados durante esta época del año, contará con promociones especiales y facilidades de pago con tarjetas participantes.

Además de los artículos de uso personal, la tecnología y la línea blanca se posicionan como grandes atractivos durante esta campaña comercial.

Para maximizar los beneficios económicos durante este periodo, los usuarios de las tarjetas de crédito departamentales contarán con ventajas exclusivas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

