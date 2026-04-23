Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 24 al 26 de abril

El fin de semana del 24 al 26 de abril llega con una fuerte carga energética gracias a movimientos planetarios clave, especialmente la influencia de Venus en Géminis y la Luna creciente, aspectos que —de acuerdo con las predicciones de Mizada Mohamed— abren caminos, impulsan decisiones y favorecen la abundancia en distintos signos del zodiaco.

Aries

El mensaje es claro: es momento de tomar acción inmediata. Las oportunidades estarán presentes y será fundamental confiar en tu capacidad para avanzar, ya que se presentan “llaves mágicas” que permiten abrir puertas que antes parecían cerradas.

Tauro

Deberás priorizar el análisis antes de actuar, especialmente en el ámbito profesional. La influencia de Venus en Géminis favorece la comunicación, las negociaciones y todo lo relacionado con compras o ventas. Evita los celos en relaciones personales.

Géminis

Te encuentras en una etapa especialmente poderosa. La Luna y el ingreso de Venus potencian tu energía, ayudándote a tomar decisiones firmes tanto en lo laboral como en lo personal. Es un periodo clave para el romance, el dinero y nuevas oportunidades.

Cáncer

La recomendación principal es alejarte de comentarios negativos o entornos cargados. Este fin de semana será ideal para enfocarte en tu bienestar y en tu familia, así como para planificar viajes o proyectos a futuro.

Leo

Será importante combinar intuición, contactos y creatividad para avanzar con mayor rapidez. La influencia de Urano traerá beneficios importantes en negociaciones y proyectos.

Virgo

Vives un periodo favorable para iniciar proyectos propios, especialmente en áreas relacionadas con comunicación, arte o relaciones públicas. También se vislumbran reencuentros o formalizaciones en el ámbito sentimental.

Libra

Atraviesas un ciclo positivo en lo emocional y profesional. Aunque los resultados pueden no llegar con la rapidez deseada, los planetas comienzan a alinearse a tu favor, trayendo abundancia y estabilidad.

Escorpión

Tendrás una agenda cargada, por lo que delegar responsabilidades será clave para abrir espacio a nuevas oportunidades económicas. Se anticipan reuniones o acuerdos favorables en temas financieros.

Sagitario

Estás en una etapa de cosecha. Con los canales de abundancia abiertos, será importante escuchar tu intuición antes de tomar decisiones laborales o profesionales.

Capricornio

Es momento de ver la realidad con claridad y evitar engancharte en conflictos innecesarios. Se aproximan cambios positivos en lo económico, así como noticias favorables dentro del entorno familiar.

Acuario

Experimentarás transformaciones importantes con la influencia de Urano. Este tránsito traerá oportunidades para reinventarte y tomar decisiones clave tanto en lo profesional como en lo personal.

Piscis

Recibirás noticias positivas relacionadas con la familia. Además, continúan los cambios en el hogar, junto con reconocimientos y recompensas que fortalecen tu ánimo y motivación.

MF