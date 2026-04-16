El elenco principal de la serie de televisión estadounidense "Malcolm el de en medio" sigue disfrutado de su visita a la Ciudad de México y del cariño incondicional de sus fanáticos, dejando en redes sociales momentos únicos y divertidos que no pasaron desapercibidos como el ocurrido hace unas horas, cuando los actores de la serie fueron sorprendidos con un ramo de "Flores El Patrón" en medio de su ya conocido escándalo ruidoso que cautivó a algunos internautas, pero avergonzó a otros... ¡todo quedó grabado en VIDEO!

Este miércoles 16 de abril del 2026, los actores Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Frankie Muniz, quienes interpretan a "Francis", "Reese" y "Malcolm" respectivamente, se presentaron en el escenario del Pepsi Center en un evento que despertó la nostalgia de cientos de espectadores.

Durante su estancia en la capital del país, los actores convivieron con los fanáticos, conocieron a los actores de doblaje en español de la serie y hasta tuvieron un encuentro inesperado con Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez de la comedia mexicana "La Familia Peluche".

Como parte de su visita, los actores que dan vida a los hermanos Wilkerson en la serie televisiva realizaron diversas dinámicas interactivas con elementos de la cultura local junto a fanáticos, medios de comunicación y creadores de contenido, entre ellos el carismático "Patrón".

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¿Cómo fue la entrega de las "Flores El Patrón" para los actores de "Malcolm el de en medio"?

El creador digital Raúl Tupac García, rostro principal de la empresa mexicana "Flores El Patrón", irrumpió en la sala donde se llevaba a cabo una conferencia de prensa de Disney México, pregonando su clásica frase con gran euforia: "¡Señoritos, son ustedes muy afortunados!".

Con un torpe baile y gritos entusiastas, Raúl les entregó un ramo de rosas rojas adornado con mariposas de papel amarillas y envuelto en un elegante papel carmesí, no sin antes cubrirlos con coloridos pétalos. El creador explicó que las flores eran con motivo del 40 aniversario de Lois y Hal.

¿Cómo reaccionaron los fans a la nueva ocurrencia de "Flores El Patrón"?

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los internautas en redes sociales no tardaron en viralizarse, resaltando el cariñoso detalle y cuestionando las dinámicas mexicanas. Algunos de los comentarios más populares en la plataforma de TikTok fueron:

"Ya habíamos pasado la vergüenza de Venga la Alegría y llegan estos"

"Y nosotros cuidándolos de Venga La Alegría"

"Lo único que faltaba para que México superara la IA"

"Se ve que no entendieron ni pico, pero les gustó el detalle"

"Pensé que está vez no tendríamos algo de qué disculparnos"

La nueva serie "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta" consta de cuatro episodios disponibles en Disney Plus. La trama sigue a "Malcolm", quien vuelve a reencontrarse con su caótica familia luego de años de permanecer alejado, criando a su hija "Leah" y sobreviviendo a la vida adulta.

JM