Street Fighter revela su primer tráiler y adelanta combates icónicos

Con una música que remite directamente al combate y una estética de nostalgia noventera, el tráiler de "Street Fighter" ofrece un primer vistazo a la acción y a los guiños al clásico videojuego de la empresa japonesa Capcom.Según sugiere el adelanto, la historia sigue a los luchadores Ryu y Ken Masters, quienes serían reclutados por Chun-Li para participar en el torneo World Warrior.Sin embargo, en la historia ambientada en 1993, se apunta a que el torneo se vería envuelto en una conspiración que podría cambiar el destino de los participantes.En cuanto al elenco, está encabezado por Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters, junto a Callina Liang en el papel de Chun-Li.También se ha mencionado la participación de Jason Momoa como Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y David Dastmalchian como M. Bison.El proyecto a cargo del director Kitao Sakurai buscaría abrirse paso entre adaptaciones previas que, aunque recibieron críticas, como la versión de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, con el tiempo se han convertido en títulos de culto.A pesar de que el tráiler generó gran expectativa entre los seguidores, aún habrá que esperar hasta el 16 de octubre para su llegada a los cines. El proyecto apunta a conectar con la nostalgia de los jugadores y consolidarse como una propuesta relevante dentro del universo cultural de los videojuegos. SV