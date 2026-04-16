Street Fighter revela su primer tráiler y adelanta combates icónicos

Con una música que remite directamente al combate y una estética de nostalgia noventera, el tráiler de "Street Fighter" ofrece un primer vistazo a la acción y a los guiños al clásico videojuego de la empresa japonesa Capcom.

Según sugiere el adelanto, la historia sigue a los luchadores Ryu y Ken Masters, quienes serían reclutados por Chun-Li para participar en el torneo World Warrior.

Sin embargo, en la historia ambientada en 1993, se apunta a que el torneo se vería envuelto en una conspiración que podría cambiar el destino de los participantes.

En cuanto al elenco, está encabezado por Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters, junto a Callina Liang en el papel de Chun-Li.

También se ha mencionado la participación de Jason Momoa como Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y David Dastmalchian como M. Bison.

El proyecto a cargo del director Kitao Sakurai buscaría abrirse paso entre adaptaciones previas que, aunque recibieron críticas, como la versión de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, con el tiempo se han convertido en títulos de culto.

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A pesar de que el tráiler generó gran expectativa entre los seguidores, aún habrá que esperar hasta el 16 de octubre para su llegada a los cines . El proyecto apunta a conectar con la nostalgia de los jugadores y consolidarse como una propuesta relevante dentro del universo cultural de los videojuegos.

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SV