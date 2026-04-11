El regreso de "Malcolm el de en medio" a través de la plataforma de streaming Disney+ ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, entre las que usuarios destacaron las épicas referencias y guiños ocultos a las temporadas anteriores ... ¡estas fueron las más épicas!

¿Qué referencias de "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta" fueron las más comentadas en redes sociales?

Desde imágenes al fondo hasta menciones a personajes que no pudieron ser parte del regreso, la producción de los nuevos episodios de "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta", se encargó de no perder ningún detalle de la esencia de la familia disfuncional que conquistó la pantalla en la década de los 2000.

Una de las primeras referencias que notaron los fans fue la ropa de la hermana menor de "Malcolm", pues lleva una playera idéntica a una utilizada en la primera temporada para ironizar que la familia continuaba heredando prendas.

Por otro lado, tanto la escena del funeral de la abuela de "Malcolm" como las fotos que aparecieron para recordar a los actores fallecidos dejó claro que la producción se encargó de realizar un pequeño homenaje a cada uno de sus personajes.

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Asimismo, una bonita postal familiar con una escena de las temporadas pasadas apareció en una toma en la cocina.

Otro guiño a un memorable episodio en la serie fue el peluche de "Dewey" , que siguió formando parte de los objetos familiares y sale al fondo en las escenas de la habitación de los chicos.

JM

