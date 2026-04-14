¡A reír! Los MEMES más divertidos de "Malcolm el de en medio" en Venga la Alegría

El furor por el estreno de los nuevos capítulos de "Malcolm el de en medio" en Disney+ continúa siendo tendencia en redes sociales por el revival de la familia disfuncional que se hizo famosa al inicio de los 2000; por ello, cuando TV Azteca anunció que los actores principales serían invitados a "Venga la Alegría", la expectativa de los fans acaparó la tendencia en redes.

¿Cómo fue la aparición del elenco de "Malcolm el de en medio" en Venga la Alegría?

Fue así que Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson aparecieron este martes 14 de abril del 2026 en el foro del programa matutino donde hablaron sobre el impacto de la sitcom en México, desatando una ola de divertidos memes.

Aunque los actores sólo aparecieron en un segmento del programa para ser entrevistados, las comparaciones con otros invitados internacionales que aparentemente se sintieron incómodos con las cápsulas de humor como la polémica visita de Katy Perry no se hicieron esperar.

Nunca me imaginé ver a Malcolm, Reese y Francis en Venga La Alegría.



Momentos sublimes de México. pic.twitter.com/7EPP4KcsVt— Roberto Haz (@tudimebeto) April 14, 2026

Desde días anteriores , las advertencias hacia el elenco comenzaron a surgir con divertidas referencias.

¿Por qué "Malcolm el de en medio" causó tanto furor con su aparición en Venga la Alegría?

Al ser la primera vez que los actores aparecen en un programa de televisión en México , los usuarios hicieron mención de que la sitcom se hizo famosa al ser transmitida durante años en otra televisora.

¿México superando a la IA una vez más?



Malcolm visitando Venga La Alegría y el Capi Pérez caracterizándose de Stevie. pic.twitter.com/09UzQu44QJ— El Dui (@elduuuui) April 14, 2026

Tantos años siendo fans de Malcolm in the Middle y tan poquito tiempo en Venga la Alegría… ¡qué decepción! #VengaLaAlegría @RicardoBSalinas @disneyplusla #MalcomintheMiddle pic.twitter.com/7fV9CxbsXB— Kim �� (@kim_mira60) April 14, 2026

A pesar de que la producción siguió las peticiones del público, muchos internautas no quedaron satisfechos con el tiempo en pantalla de los actores.

Sin embargo, las ediciones con Inteligencia Artificial de momentos que no aparecieron y hubieran sido épicos, desataron cientos de risas en redes sociales.

Incluso, se hizo viral una foto editada del conductor "Capi" Pérez disfrazado del amigo de Malcolm, "Stevie Kenaraban" ... ¡no hubo momentos vergonzosos esta vez; pero eso sí, las risas no faltaron!

JM