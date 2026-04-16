Johnny Depp se prepara para regresar a la pantalla grande y lo hará apostando por una historia clásica que ha marcado generaciones , pero con un giro completamente distinto al que el público está acostumbrado.

El actor, reconocido por su participación en películas como Piratas del Caribe y El joven manos de tijera, encabezará el elenco de Ebenezer: Un cuento de Navidad, una nueva adaptación del relato de Charles Dickens que, lejos del tono tradicional, buscará explorar una versión más sombría, intensa y psicológica de la historia.

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El anuncio se realizó este jueves durante la CinemaCon en Las Vegas, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, donde Paramount Pictures presentó un primer vistazo del proyecto y confirmó la participación de Depp, generando gran expectativa entre los asistentes.

Johnny Depp regresa con una versión oscura de un clásico navideño

De acuerdo con información de "Variety", Depp formó parte de la presentación y, a su llegada al escenario, el público lo recibió con una ovación que duró varios segundos.

Asimismo, calificó esta oportunidad como un gran privilegio; incluso, recordó que el personaje de Scrooge le ha fascinado desde que era un niño.

Dirigida por Ti West (conocido por su trabajo en el género del terror), la cinta se aleja por completo del tono alegre y festivo. El propio West adelantó que los fantasmas que visitan a Ebenezer Scrooge serán representaciones inquietantes y no estarán dirigidas a toda la familia.

Este filme marca un momento importante en la carrera de Depp; y es que, aunque por muchos años fue una de las figuras más taquilleras de Hollywood sus escándalos y los problemas legales con Amber Heard lo borraron por completo de la pantalla grande.

¿Quiénes integran el elenco de la película?

Además de Depp, el elenco incluye a Ian McKellen, Daisy Ridley y Rupert Grint . La película tiene previsto su estreno en cines el próximo 13 de noviembre.

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Con esta producción, Johnny Depp busca reconectar con el público en la pantalla grande, apostando por una historia clásica reinventada con un enfoque más oscuro, en lo que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera dentro de Hollywood.

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