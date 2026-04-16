Qué son las 'frutinovelas', fenómeno que se ha hecho viral en Tiktok

En TikTok no sólo se hacen virales los trends de baile, bromas, clips graciosos o de moda, también lo hacen los vídeos que cuentan historias, específicamente los absurdos con objetos o animales hiperrealistas siendo los personajes que dramatizan historias de telenovela. Nos referimos a las “frutinovelas”, uno de los fenómenos virales más recientes en la plataforma.

¿Qué son las "frutinovelas"?

Las frutinovelas son microseries virales creadas con inteligencia artificial (IA) que utilizan frutas y verduras humanizadas como personajes para protagonizar melodramas intensos al estilo de las telenovelas tradicionales. Surgieron a mediados de marzo de 2026.

La duración de estos vídeos son cortos de uno a dos minutos que parodian el drama con traiciones, secretos y giros inesperados tal cual una novela latinoamericana.

A este tipo de contenido se le podría relacionar con el llamado “brainrot”, el cual es un término coloquial que describe el deterioro mental o la fatiga cognitiva provocada por el consumo excesivo de contenido digital trivial, absurdo o de baja calidad. Otros ejemplos de este tipo de contenido son el "brainrot italiano" y la serie de “Skibidi Toilet” muy populares en las generaciones jóvenes.

¿A qué se debe la viralidad y éxito de las frutinovelas?

Estos vídeos han ganando millones de reproducciones por su humor absurdo y creativo. Ver frutas (plátanos, fresas, mangos) llorando o teniendo discusiones intensas resulta cómico y desconcertante, también el hecho de que repliquen y/o parodien historias de telenovelas clásicas o hagan referencias a la cultura pop y chismes reales engancha rápido al espectador.

En una era digital donde se prioriza lo inmediato, el contenido que se consume actualmente es breve y conciso, y este tipo de vídeos al ser de corta duración atrapa a los usuarios y provoca que quieran seguir viendo más, en especial si el clip finalizó con un giro en la trama inesperado.

Retomando un poco el punto anterior, el que estén hechos con IA facilita a la creación rápida y constante para seguir con la continuidad de las historias, y de esta forma no dejar esperando tanto tiempo a los espectadores sin más contenido.

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KR