VIDEO | Perrito defiende a Jesús en pleno viacrucis de Semana Santa

En plena Semana Santa 2026, un video que parecía haber quedado en el pasado volvió a conquistar las redes sociales y enternecer a los usuarios. Se trata de una escena inesperada, protagonizada por un peculiar “héroe” que sorprendió a todos durante una representación religiosa.

La grabación, que originalmente data de 2023, muestra a un perrito en situación de calle del municipio de Frontera en el Estado de Coahuila que irrumpió en un viacrucis para “defender” al actor que interpretaba a Jesús, el momento ocurrió durante la representación de la Pasión y Muerte en la Parroquia El Verbo Encarnado, y quedó captado en una transmisión en vivo.

Así fue como el perrito “defendió” a Jesús

En las imágenes se observa cómo el lomito corre hacia la escena justo cuando el personaje de Jesús es sacado entre empujones, aparentemente alertado por los gritos de los soldados romanos. Más adelante, cuando comienzan los azotes, el perro regresa decidido, e incluso logra arrebatar parte del vestuario a uno de los actores, desatando risas entre los asistentes.

Aunque los participantes intentaron ahuyentarlo para continuar con la representación, uno de ellos, sin salir del personaje, fingió reprenderlo con un látigo, logrando finalmente que el animal se retirara.

El curioso protagonista no es desconocido en la localidad, ya que ha sido visto en distintos eventos públicos, desde carreras hasta inauguraciones en dicho mismo año, en 2023. Su popularidad creció aún más cuando el ex alcalde Roberto Piña compartió un video recopilatorio en redes sociales, donde incluyó este divertido momento que, tres años después, volvió a viralizarse.

En medio de un #Viacrucis, mientras la representación avanzaba y decenas de personas observaban en silencio, ocurrió algo profundamente conmovedor.



Un #perrito #callejero, ajeno a que se trataba de una escenificación, reaccionó con una sensibilidad que sorprendió a todos. Al… pic.twitter.com/wmZPNqQCIl— ���������� ������������������ (@Maura_Arredondo) April 5, 2026

El resurgimiento de este video ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han destacado la lealtad y valentía del perrito, convirtiéndolo en un símbolo espontáneo de empatía.

Comentarios llenos de humor y ternura no se han hecho esperar, recordando que incluso en medio de representaciones solemnes pueden surgir momentos inesperados, para muchos, este lomito no solo robó cámara, sino también el corazón del público, reafirmando por qué estas historias siguen conectando con la gente incluso años después.

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