Cinépolis: Lista de estrenos que llegan en abril 2026

¡Atención cinéfilos! Cinépolis anunció todos los estrenos que llegan a sus salas este mes de abril de 2026, donde las mejores historias, efectos especiales, y actuaciones de primera que estarán en películas únicas que no te puedes perder.

Con cintas como “El diablo viste a la moda 2” o “El Drama” protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, entre otros estrenos, Cinépolis se posiciona como una de las cadenas favoritas del país para pasar una tarde de entretenimiento, así que prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del cine este abril 2026.

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Super Mario Galaxy: La película

Estreno: 1 de abril

En “Super Mario Galaxy: La película” Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi protagonizarán una aventura fuera de este mundo, adentrándose en el espacio para enfrentarse a Bowser Jr., quien regresa con sed de venganza tras los acontecimientos de la primera película.

Este cambio promete expandir el universo de la franquicia, llevando la historia a escenarios completamente nuevos y nunca antes explorados.

Además, la expectativa crece debido a que la secuela conservará al mismo equipo creativo, lo que genera confianza entre los seguidores sobre la calidad del proyecto.

Los extraños: Capítulo 3

Estreno: 1 de abril

En esta entrega final, Maya, interpretada por Madelaine Petsch, se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados en un violento y sangriento ajuste de cuentas. En medio del caos, saldrán a la luz oscuros secretos que la obligarán a tomar una decisión crucial: buscar venganza o convertirse en aquello que destruyó su vida.

La película retoma los elementos que hicieron de la saga un referente del home invasion: rostros ocultos tras máscaras inexpresivas, silencios que erizan la piel y una violencia cruda que mantiene la tensión al límite. Esta vez, la historia eleva la intensidad para ofrecer un cierre más sombrío, más brutal y sin concesiones.

Los domingos

Estreno: 1 de abril

La vida de Ainara, una joven de 17 años interpretada por Blanca Soroa, da un giro inesperado cuando, en medio de la presión familiar por definir su futuro académico, revela una decisión que cambia el rumbo de su vida. Lejos de elegir una carrera universitaria, la adolescente expresa su deseo de acercarse a la vida religiosa.

Su intención de ingresar a un convento de clausura toma por sorpresa a su entorno más cercano, generando un fuerte impacto y abriendo una profunda brecha emocional dentro de la familia, que ahora enfrenta una situación límite que pondrá a prueba sus creencias y vínculos.

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Coyotes: Terror en la ciudad

Estreno: 9 de abril

Cuando una tormenta los deja aislados en su casa de Hollywood, una familia —no precisamente ejemplar— queda atrapada entre un incendio forestal y una inquietante manada de coyotes sedientos de sangre. Sin posibilidad de recibir ayuda y con ataques cada vez más organizados y feroces, tanto ellos como sus vecinos deberán unirse para sobrevivir.

En este thriller de terror tan oscuro como irreverente, la tensión crece sin tregua: es una batalla contra la naturaleza… y esta vez, la naturaleza viene con furia desatada.

El drama

Estreno: 9 de abril

A solo unos días de dar el “sí”, Emma y Charlie creen tener cada detalle bajo control… hasta que secretos inesperados comienzan a emerger y sacuden los cimientos de su relación. Lo que prometía ser una celebración perfecta se convierte en un terreno lleno de tensión, donde la cercanía deja de ser cómoda y las certezas empiezan a desmoronarse. Frente a un punto sin retorno, ambos se ven obligados a cuestionar qué significan realmente el amor, la sinceridad y el compromiso cuando todo lo que parecía seguro empieza a tambalearse.

Padre, madre, hermana, hermano

Estreno: 9 de abril

Estructurada como un tríptico y dividida en episodios situados en Nueva Jersey, Dublín y París, la narración se adentra en los vínculos entre hijos adultos, padres emocionalmente lejanos y las complejas dinámicas que surgen entre ellos. Con interpretaciones memorables y el sello irónico y particular de Jarmusch al observar la vida cotidiana, esta nueva propuesta del emblemático director independiente funciona como un recordatorio tan agudo como oportuno: puedes elegir a tus amigos y a tus parejas, pero la familia no es una opción.

Buena suerte, diviértete, no mueras

Estreno: 9 de abril

Un misterioso viajero del futuro irrumpe en una cafetería de Los Ángeles con una misión urgente: reunir a un grupo muy específico de personas inconformes. Juntos, se embarcarán en una carrera contrarreloj para enfrentar una amenaza devastadora: una inteligencia artificial fuera de control que podría poner en jaque el destino del mundo.

Instinto implacable

Estreno: 9 de abril

La tranquila vida de Nikki, una exheroína de guerra, se hace añicos cuando su hija es secuestrada. Arrastrada a un peligroso submundo criminal y perseguida tanto por la policía como por fuerzas militares, se verá obligada a sacar a relucir todas sus habilidades para emprender una lucha desesperada y rescatarla.

BTS World Tour: Arirang en cines

Estreno: 11 de abril

La realeza del pop, BTS, vuelve a conquistar los escenarios internacionales con su esperada gira mundial, la primera de gran масштаб en casi cuatro años. El tour abarcará 34 ciudades y sumará un total de 82 conciertos, arrancando con presentaciones icónicas en Goyang y Tokio, marcando un récord histórico en número de fechas dentro del K-pop. Además, los fans podrán vivir la experiencia desde cualquier parte del mundo con la transmisión en vivo de dos conciertos completos en salas de cine.

Bajo el nombre ARIRANG, la gira presenta su quinto álbum de estudio, una obra que refleja la esencia del grupo con una mirada honesta y emociones universales como el anhelo y el amor profundo, plasmadas en un sonido auténtico que los define. Con un impresionante escenario en formato 360 grados, el espectáculo promete una experiencia inmersiva que sitúa al público en el corazón del show. No te pierdas los momentos más intensos de este esperado regreso artístico: el 11 de abril desde Goyang y el 18 de abril desde Tokio.

Pasajero

Estreno: 16 de abril

Colin, un hombre reservado y atrapado en su propia rutina, ve su mundo dar un giro inesperado cuando queda fascinado por Ray, el carismático y magnético líder de una banda de moteros. Lo que comienza como una atracción pronto se convierte en una relación intensa que lo arrastra fuera de su zona de confort, desestabiliza su vida cotidiana y lo obliga a enfrentarse a deseos y decisiones que cambiarán su rumbo para siempre.

Aniversario

Estreno: 16 de abril

Durante una cena para celebrar sus 25 años de matrimonio, la reconocida profesora de Georgetown, Ellen Taylor, ve cómo la velada da un giro inesperado al conocer por fin a Liz, la novia de su hijo. La sorpresa pronto se convierte en inquietud: Liz no es una desconocida, sino una exalumna con la que Ellen ya había tenido fuertes desacuerdos por sus posturas antidemocráticas.

Ahora, convertida en autora, Liz publica El Cambio, un libro que impulsa precisamente aquellas ideas que Ellen siempre cuestionó —incluida la defensa de un sistema de partido único— y que termina por convertirse en un fenómeno editorial capaz de sacudir no solo al país, sino también los cimientos de la aparentemente sólida familia de Ellen.

El mago del Kremlin

Estreno: 16 de abril

Un joven cineasta ruso ve su destino dar un giro inesperado cuando termina convertido en un insólito asesor de Vladimir Putin durante su ascenso al poder en la Rusia postsoviética. En medio de un país en plena transformación, deberá moverse entre intrigas, tensiones y el caos de una nueva era que redefine tanto la política como su propia vida.

Juana

Estreno: 16 de abril

Juana, una periodista solitaria, sobrevive a la rutina entre visitas al asilo donde vive su madre, su trabajo en el periódico Siglo XXI y un tratamiento constante para controlar sus ataques de pánico. Durante años ha aprendido a silenciar sus traumas… hasta que un nombre irrumpe y lo cambia todo: Pedro Núñez.

Político influyente y envuelto en sospechas de corrupción, Núñez reaparece en la vida de Juana cuando su hija está por casarse y ella recibe la tarea de investigarlo. Pero no se trata de una historia cualquiera: él es el principal sospechoso detrás de los asesinatos de Armando, su exnovio, y Joaquín, su colega, ocurridos mientras los tres destapaban una red de pornografía infantil que lo implicaba.

Decidida a llegar al fondo y hacer justicia, Juana se adentra en una búsqueda peligrosa que la obliga no solo a enfrentar a su enemigo, sino también a mirar de frente las heridas que ha evitado durante tanto tiempo… y a asumir el destino que le espera.

Donnie Darko: 25 aniversario

Estreno: 16 de abril

Donnie, un joven estadounidense brillante y con una imaginación desbordante, sobrevive de forma inexplicable a un accidente que pudo haberle costado la vida. A partir de ese momento, comienza a experimentar inquietantes visiones que lo empujan a comportarse de maneras que jamás habría imaginado, mientras se adentra en una realidad tan extraña como fascinante.

Redescubre esta película de culto en su 25.º aniversario, ahora con una versión remasterizada que potencia toda su atmósfera enigmática.

Invocación

Estreno: 16 de abril

Tras la muerte del patriarca, una madre y su hija, consumidas por el dolor, se adentran en un oscuro y peligroso camino: realizar un ritual de resurrección tan brutal como prohibido. Dispuestas a arriesgarlo todo con tal de traerlo de vuelta, pronto descubrirán que desafiar a la muerte puede tener consecuencias mucho más aterradoras de lo que imaginaban.

Pequeños monstruos

Estreno: 16 de abril

Cuando Finnick se vuelve visible a causa de una antigua magia, despierta el interés de un cazador de monstruos decidido a capturarlo. Separado de Christine, inicia una arriesgada travesía en busca de Goldfinn, el único capaz de ayudarlo.

Mientras tanto, Christine comprende que el peligro es inminente, y juntos deberán enfrentarlo para sobrevivir y reencontrarse antes de que sea demasiado tarde.

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El diablo fuma

Estreno: 23 de abril

En la Ciudad de México de mediados de los años 90, la vida de cinco hermanos cambia de forma abrupta tras la misteriosa desaparición de sus padres. Bajo el cuidado de su abuela —una mujer desconfiada que asegura ver al diablo—, deberán aprender a sobrevivir en un entorno cada vez más inquietante.

Mientras intentan mantenerse unidos, la realidad comienza a distorsionarse y lo cotidiano se mezcla con lo perturbador, difuminando peligrosamente la frontera entre lo real y lo imaginado.

La maldición de Evelyn

Estreno: 23 de abril

Cuando Evelyn recibe la herencia de un primo al que llevaba años sin ver, cree que por fin ha llegado el alivio económico que su familia tanto necesitaba. Sin embargo, pronto descubrirán que no solo han heredado su fortuna, sino también un oscuro legado: una inquietante maldición familiar escondida en un perturbador retrato que guarda secretos mucho más aterradores de lo que imaginan.

Michael

Estreno: 23 de abril

Este filme ofrece un retrato íntimo y envolvente de la vida y el legado de Michael Jackson. A través de su recorrido, sigue su evolución desde sus primeros pasos como líder de The Jackson 5 hasta su consolidación como un artista visionario, explorando tanto su faceta personal fuera de los reflectores como algunos de los momentos más emblemáticos de sus primeras presentaciones como solista.

La familia del barrio

Estreno: 23 de abril

Desde 1994, la selección de México ha tropezado una y otra vez antes de alcanzar el anhelado quinto partido. Para El Abuelo, no se trata de coincidencia, sino de un auténtico maleficio. Convencido de que le queda poco tiempo de vida, decide que no puede irse sin ver a su equipo romper la maldición.

Lo que inicia como una misión cargada de orgullo nacional pronto se transforma en una insólita travesía rumbo a Estados Unidos, donde descubren que el diablo habita en Los Ángeles y que la mascota del Mundial 86 esconde un secreto capaz de cambiarlo todo.

Entre intentos fallidos por cruzar la frontera, traiciones inesperadas y revelaciones familiares, la familia regresa a México para llevar a cabo un peculiar ritual en el Estadio Azteca. Para romper el pacto deberán reunir once reliquias sagradas del fútbol nacional y enfrentarse no solo al diablo, sino también a su propio pasado.

El diablo viste a la moda 2

Estreno: 30 de abril

Casi dos décadas después, Miranda, Andy, Emily y Nigel vuelven a cruzar las sofisticadas calles de Nueva York y a reencontrarse en las elegantes oficinas de la revista Runway, en la esperada secuela del fenómeno cinematográfico de 2006 que marcó a toda una generación.

Exit 8

Estreno: 30 de abril

Atrapado en un interminable y desolado pasillo del metro, un hombre se fija un único objetivo: encontrar la misteriosa Salida 8. Las reglas parecen simples, pero implacables: detectar cualquier anomalía y retroceder de inmediato; si todo está en orden, seguir avanzando. Sin embargo, el más mínimo error lo devuelve al inicio.

En este inquietante juego de percepción y supervivencia, cada detalle cuenta… y cada paso podría acercarlo a la libertad o condenarlo a repetir el mismo recorrido una y otra vez. ¿Logrará escapar de este bucle infinito?

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