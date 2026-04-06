Netflix: Películas que eliminan esta semana

En medio de la creciente competencia en el mundo del streaming, Netflix continúa ajustando su catálogo en esta semana del 6 al 7 de abril para mantenerse atractivo ante sus suscriptores, apostando tanto por nuevas producciones como por la rotación constante de contenidos.

Este proceso implica no solo la llegada de estrenos, sino también la salida de películas y series que, por temas de licencias o estrategia, dejan de estar disponibles.

Durante la segunda semana de abril, la plataforma retirará varios títulos que han formado parte de su oferta, algunos de ellos considerados clásicos o producciones reconocidas por el público. Por ello, los usuarios aún cuentan con pocos días para verlos antes de que desaparezcan del servicio.

Estas bajas forman parte de la dinámica habitual de Netflix, que mes con mes renueva su biblioteca para dar espacio a contenido original y nuevas adquisiciones, lo que obliga a los suscriptores a mantenerse atentos a los cambios.

A continuación, te compartimos la lista de producciones que se despiden de Netflix en los próximos días:

Películas que se van el 7 de abril

La máscara

1976

Halloween

A Simple Lie

Títulos que salen el 8 de abril

Story of Kale: When Someone's in Love

Si alguna de estas películas está en tu lista pendiente, esta es la última oportunidad para verla antes de que salga del catálogo.

Cabe recordar que Netflix actualiza constantemente su biblioteca con nuevos títulos, por lo que la salida de estas producciones abre paso a nuevos estrenos y contenidos originales en la plataforma.

MF