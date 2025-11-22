Una noche llena de emoción, canto y baile vivieron los tapatíos en el concierto de Víctor García en el Teatro Diana, quien visitó la Perla Tapatía como parte de su gira Mi Regreso.

La velada comenzó con la participación de Didi R, una cantante de regional mexicano originaria también de Tamaulipas, quien abrió el concierto del cantante, a quien se escuchó dar las tres llamadas para comenzar su esperado concierto, instantes en los que sus fans gritaban al escucharlo.

Concierto de Víctor García. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Tras la proyección de un audiovisual de su carrera, el concierto inició con una introducción musical de sus primeros éxitos, para después aparecer al centro del escenario interpretando Otra Vez para continuar con Arráncame y Loco por ti.

Víctor García en concierto. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

Después de saludar al público y a "sus niñas" como llama a sus seguidoras, platicó sobre sus influencias en la música, dando paso a una serie de canciones de Joan Sebastián, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, entre otros, con los que la audiencia se prendió y coreó los temas junto a Víctor. Para después continuar con sus éxitos y hacer un homenaje a la música tropical con temas como El Sirenito, La Boa, Se me perdió la cadenita, Juana la cubana y varias más, espacio en el que subió al escenario a cuatro personas del público con quienes bailó al momento que cantaba.

Víctor García. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

A lo largo de su presentación Víctor García realizó distintas intervenciones y bromas, características de su humor, demostrando su amor por la música y un profundo agradecimiento a su público, que después de 10 años de ausencia de los escenarios lo ha recibido con los brazos abiertos y han hecho de este gira un éxito total. Incluso su reciente álbum ha sido titulado Mi Regreso, que cuenta con distintas colaboraciones como Edén Muñoz, Alex Fernández, Bobby Pulido, Matisse, Tony Aguirre, La Adictiva y Luis Ángel "El Flaco".

Víctor García. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

La noche continuó, los vestuarios cambiaron y se siguieron escuchando temas como Invisible, Tu Olvido, Mi Funeral, para cerrar con la canción Ayer te pedí. Sin duda, una gran noche para Víctor García y para sus admiradores quienes disfrutaron al máximo de dos horas de música en vivo, con instantes divertidos y momentos emotivos.

