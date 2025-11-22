México volvió a ganar Miss Universo y lo hizo con un vestido rojo recibió la corona vestida con una creación elegante y mexicana diseñada por un jalisciense destacado.

Durante la pasarela de gala, Fátima lució un vestido rojo tipo sirena, de mangas largas y cuello mao, sin transparencias, una silueta sofisticada que la distinguió por completo del resto de las concursantes.

La pieza, elaborada por Trino Orozco, incluyó detalles dorados bordados a mano en el cuello y los puños, además de una capa de manta roja que nacía del cuello y aportaba dramatismo en cada movimiento.

¿Quién es Trino Orozco, el diseñador del vestido?

Originario de Jalisco, Trino Orozco se acercó a la costura desde los seis años, acompañando a sus cinco hermanas, todas dedicadas al oficio. Él mismo ha contado en entrevistas que aprendió a coser "pisándole a la máquina sin saber qué hacía", hasta que descubrió que ese juego infantil sería su vocación.

Con más de 12 años de trayectoria y casi tres al frente de su propia marca, Orozco se ha posicionado como uno de los diseñadores jóvenes más solicitados del país. Su estilo destaca por siluetas que realzan el cuerpo femenino, brillos, pedrería y bordados artesanales, principalmente en vestidos de gala, novia y trajes para certámenes de belleza.

Entre sus clientas figuran celebridades como Geraldine Bazán, Cynthia Rodríguez y Jimena Gallego, además de varias reinas de belleza nacionales.

Aunque el vestido rojo ha sido su momento más mediático, Orozco ya colaboraba con Miss Universo México desde años atrás. Incluso ha vestido a figuras internacionales como la ex Miss Universo danesa Victoria Kjær Theilvig.

Con Fátima Bosch, su participación fue mucho más amplia: diseñó varios looks a lo largo del certamen, convirtiéndose prácticamente en su aliado estilístico.

Los outfits que Orozco creó para Fátima Bosch

Además del vestido rojo con el que ganó la corona, Trino Orozco diseñó:

El vestido dorado de la semifinal, en colaboración con Manuel de la Mora.

Un vestido verde jade para actividades previas, inspirado en elementos de la cultura maya.

Un conjunto verde esmeralda para eventos en Tailandia.

Un vestido morado para la cena de bienvenida.

Otras piezas en tonos rosa, blanco y verde metálico, hechas a la medida.

Su propuesta fue crear un guardarropa que reflejara la identidad mexicana de Bosch sin caer en clichés.

¿El rojo es de la suerte en Miss Universo?

El rojo se ha convertido en un color simbólico para México dentro del certamen. No es casual que miles de internautas recordaran la frase: "México corona en rojo".

En el vestido de Bosch, los detalles dorados se inspiraron en grecas prehispánicas, una forma sutil y elegante de integrar raíces mexicanas a nivel internacional.

Tras el anuncio de la nueva Miss Universo, el diseñador compartió un mensaje que se volvió viral:

"Gracias por creer y confiar ciegamente en nosotros. Este sueño también es nuestro. Gracias por traernos la cuarta corona a México."

También agradeció las noches de trabajo, los desvelos y el orgullo de ver "una obra de arte" cobrar vida en el escenario mundial.

Como dato adicional, el color rojo parece funcionar como un amuleto: Ximena Navarrete ganó Miss Universo 2010 con un vestido rojo intenso, strapless y de cola fluida.

Te puede interesar: Estos son los ex gobernadores que han pisado la cárcel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB