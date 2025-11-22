Las polémicas no cesan para la reciente edición 74 de Miss Universo. La corona fue entregada a la tabasqueña Fátima Bosch, sin embargo, en ánimas de reavivar controversias, se ha recordado la inhabilitación que su padre enfrentó hace seis años por presunto enriquecimiento ilícito en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde era Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Fue en 2019 cuando la Fiscalía General de la República investigó a Bernardo Bosch Hernández por no poder justificar ingresos de 6.5 millones de pesos, cifra superior a lo que habría percibido por su sueldo de servidor público.

La investigación también fue en contra del también asesor del exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar.

El señalamiento contra Bosch Hernández obedecía a sus ingresos entre 2011 y 2015. La indagatoria fue ingresada con el número FED/FECC-CDMX/0000090/2019 y, en agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública decidió que Bosch Hernández fuera inhabilitado de puestos públicos por 10 años.

"Y como consecuencia, la destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñe en el mismo", se lee en un comunicado oficial de Petróleos Mexicanos, fechado el 23 de agosto de 2019.

Un día después, el propio director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, confirmó la sanción al padre de la ahora ganadora de Miss Universo.

"La Secretaría manda un oficio, pidiendo la inhabilitación y hubo que proceder a eso", indicó en un evento público y registrado en un video publicado en su momento por XEVT-XHVT.

Bosch Hernández no se quedó con los brazos cruzados y peleó en contra de la sanción. Al año siguiente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) invalidó la penalización que la Secretaría de la Función Pública (SFP) al considerar que no había sustento legal en la sanción. Públicamente, se desconoció si Bosch Hernández comprobó sus ingresos.

Desde octubre pasado, Bosch Hernández funge como subdirector de Seguridad y Salud en la empresa petrolera.

