Arena Guadalajara: Esta es la cartelera de conciertos para diciembre 2025

La Arena Guadalajara, es un novedoso recinto de espectáculos con capacidad de hasta 20 mil personas.

Este foro multifuncional abrió sus puertas en octubre de este mismo año, para su inauguración se llevó a cabo un concierto de la banda Maroon 5, el cual fue un momento clave para convocar a la comunidad tapatía, quienes tuvieron que esperar durante meses la apertura de este recinto.

Para culminar el año 2025 su escenario central, contará con una serie de conciertos de destacados artistas de talla nacional e internacional, a continuación te informaremos sobre los eventos que ya se encuentran confirmados para el mes de diciembre.

De acuerdo con el sitio web del foro, la programación de la Arena Guadalajara para diciembre es la siguiente:

• Earth, Wind & Fire: 01 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $628 - $4,685

• Manuel Turizo: 2 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $661 - $2,325

• Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $628 - $1,632

• Matute: 6 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $628 - $3,389

• Gloria Trevi: 12 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $641 - $5,600

• Guerra de Titanes 2025: 20 de diciembre, el evento contará con boletos desde los $465 - $10,480

La Arena Guadalajara, cuyo diseño la establece como un recinto adaptable para distintos tipos de presentaciones, se prepara para albergar estos eventos como parte de la culminación del año.

CT