Taylor Swift y Travis Kelce sellan su historia de amor con una boda repleta de celebridades

La cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en Nueva York, confirmada oficialmente por la publicista de la intérprete, poniendo fin a meses de especulaciones en torno al enlace más mediático del año.

De acuerdo con el comunicado difundido por Tree Paine, la boda prescindió de damas de honor y padrinos tradicionales. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, acompañó al novio como padrino. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler.

Tras confirmarse el matrimonio, un anuncio luminoso apareció en Times Square con la frase “JUST&T MARRIED”, un juego de palabras que hace referencia a que los nombres de ambos comienzan con la letra T.

EFE/P. Brett

El enlace reunió a cerca de un millar de invitados y convirtió a Nueva York en punto de encuentro para figuras del cine, la música, el deporte y la industria del entretenimiento. Entre los asistentes estuvieron Bradley Cooper, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Julianne Moore, Dakota Johnson, Zoë Kravitz y Jennifer Lopez.

La lista también incluyó a artistas como Ed Sheeran, Camila Cabello, Ellie Goulding y Machine Gun Kelly, además de personalidades cercanas a la pareja como Gigi Hadid, Karlie Kloss, Jennifer Lawrence y Selena Gomez.

El mundo de la NFL también estuvo representado con jugadores como Cooper Kupp, Chris Jones, Matthew Stafford, George Kittle y Kyle Juszczyk, aunque llamó la atención la ausencia del mariscal de campo Patrick Mahomes.

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La celebración se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad que incluyó cierres en los alrededores del Madison Square Garden . En el interior del recinto se instaló un enorme jardín con árboles naturales y una decoración inspirada en un ambiente campestre para recibir a los invitados, mientras que los festejos se prolongaron hasta la madrugada.

Otro de los detalles que despertó expectativa fue el vestido de novia de Swift. La cantante eligió un diseño de alta costura de Christian Dior creado por Jonathan Anderson, convirtiéndose en la primera celebridad de alcance mundial en portar un vestido nupcial confeccionado por el diseñador para la firma francesa. El atuendo fue complementado con joyería Cartier y zapatos Christian Louboutin personalizados.

Pese a la magnitud del evento, hasta el momento no se ha difundido una fotografía oficial de los recién casados, por lo que los detalles del enlace permanecen resguardados bajo el mismo hermetismo que marcó la organización de una de las bodas más comentadas del año.

JM