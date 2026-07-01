¡Atención cinéfilos! Prepárate para un mes lleno de entretenimiento seguro con los mejores estrenos que llegan a la pantalla grande de Cinépolis en julio de 2026; el mes arranca con cintas imperdibles para toda la familia como “Minions & Monstruos” y “Moana”; mientras que termina con uno de los largometrajes más esperados del año “Spider-Man: Un nuevo día”.

Acompáñanos a descubrir las mejores historias en las salas de Cinépolis.

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Minions & Monstruos

Estreno: 01 de julio

La cinta, distribuida por Universal Pictures, presenta una nueva aventura en la que los populares Minions se adentran en la industria cinematográfica de Hollywood. Sin embargo, una serie de accidentes provoca la liberación de criaturas en distintas regiones, por lo que los personajes deberán trabajar juntos para controlar la situación y enfrentar las consecuencias de sus actos.

La producción está dirigida por Pierre Coffin, responsable de Mi villano favorito 4 (2024), quien además vuelve a dar voz a los icónicos personajes.

El largometraje también cuenta en su versión original con la participación de actores como Allison Janney (La Estrella de los Perros; 2026), Christoph Waltz (Frankenstein; 2025), Jeff Bridges (Tron: Ares; 2025) y Jesse Eisenberg (Los Ilusionistas 3; 2025).

Moscas

Estreno: 01 de julio

"Moscas", la nueva película de Fernando Eimbcke, inició su recorrido por importantes festivales internacionales. La cinta tuvo su estreno mundial dentro de la Competencia Oficial de la 76.ª edición de la Berlinale y posteriormente formó parte del 41.º Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), además de presentarse en el programa Écrans Juniors del 79.º Festival de Cannes.

La historia sigue a Olga, una mujer que vive sola en un enorme complejo habitacional y cuya vida transcurre entre rutinas invariables y una profunda soledad. Todo cambia cuando, por motivos económicos, decide alquilar una habitación de su departamento. Su nuevo inquilino llega acompañado, en secreto, de su hijo de nueve años, una situación que obliga a Olga a enfrentarse a aquello que más ha evitado durante años: crear un vínculo emocional con los demás.

Engendro

Estreno: 01 de julio

Con la ilusión de comenzar una nueva etapa, Saga y Jon se mudan a una casa aislada en medio del bosque, el mismo lugar donde ella vivió gran parte de su infancia. La llegada de su primer bebé parecía completar su felicidad, pero muy pronto todo da un giro inquietante.

Aunque quienes los rodean intentan convencerla de que todo está bien, Saga siente que hay algo profundamente extraño en su hijo recién nacido. Mientras las dudas consumen su tranquilidad y su matrimonio comienza a desmoronarse, ella se enfrenta a una aterradora sospecha que nadie más parece dispuesto a creer. ¿Está perdiendo la razón o realmente hay un oscuro secreto detrás del nacimiento de su bebé?

Moana

Estreno: 08 de julio

En esta emocionante adaptación de la aclamada aventura animada nominada al Óscar, Moana emprende un nuevo y desafiante viaje guiada por el llamado del océano. Por primera vez, deja atrás el arrecife que protege la isla de Motunui y se adentra en lo desconocido junto al legendario semidiós Maui. En esta épica travesía, ambos enfrentarán grandes desafíos con la misión de restaurar la esperanza y devolver la prosperidad a su pueblo.

Evil Dead: En llamas

Estreno: 08 de julio

La franquicia regresa con su capítulo más brutal e intenso hasta ahora, llevando el terror a un nuevo nivel con una historia cargada de sangre, posesiones demoníacas y un caos imparable.

Tras la muerte de su esposo, una mujer se refugia en la remota casa de sus suegros con la esperanza de encontrar algo de paz. Sin embargo, lo que parecía un lugar seguro pronto se convierte en una auténtica pesadilla cuando los integrantes de la familia comienzan a ser poseídos por fuerzas malignas. Atrapada en una reunión familiar infernal, descubrirá que algunas promesas trascienden la muerte… y que escapar del mal será mucho más difícil de lo que imaginó.

La invitación

Estreno: 08 de julio

La relación de Joe y Angela atraviesa su momento más crítico, y una simple cena podría ser el detonante que lo cambie todo. Mientras intentan aparentar que todo está bajo control, reciben en casa a sus vecinos para una velada que promete ser de lo más incómoda.

Lo que comienza como un encuentro cotidiano pronto se convierte en una sucesión de situaciones caóticas, malentendidos y desastres que escalan sin freno. Cuando parece que las cosas no pueden empeorar, la noche demuestra que siempre hay espacio para un nuevo desastre.

El sonido al caer

Estreno: 08 de julio

Cuatro jóvenes crecen en distintas épocas bajo el mismo techo de una antigua granja ubicada en el norte de Alemania. Aunque un siglo las separa, cada una deja una huella imborrable entre sus paredes, donde los recuerdos, los secretos y las emociones parecen resistirse al paso del tiempo.

A medida que la granja cambia con los años, las historias de estas mujeres comienzan a entrelazarse de formas inesperadas, revelando que el pasado nunca desaparece del todo y que algunas conexiones son capaces de trascender generaciones.

La odisea

Estreno: 16 de julio

Tras el fin de la Guerra de Troya, el legendario Odiseo emprende una travesía llena de desafíos para regresar a su hogar. En el camino deberá enfrentarse a temibles criaturas mitológicas, desafiar la voluntad de poderosos dioses y sobrevivir a pruebas que pondrán a prueba su ingenio y valentía.

Cada obstáculo lo acerca a un solo objetivo: reencontrarse con su amada Penélope, en una épica aventura donde la esperanza, el coraje y la perseverancia serán su mayor fortaleza.

Impacto mortal

Estreno: 16 de julio

Lo que parecía un vuelo rutinario de Los Ángeles a Shanghái se convierte en una pesadilla cuando una falla catastrófica obliga al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en medio del océano. Atrapados entre los restos de la aeronave y con el fuselaje hundiéndose poco a poco, los sobrevivientes luchan por mantenerse con vida.

Pero el verdadero peligro apenas comienza. Atraídos por el accidente, una manada de tiburones rodea el lugar, convirtiendo cada intento de escapar en una carrera contrarreloj. Sin muchas opciones, deberán decidir entre enfrentar el terror de las profundidades o permanecer dentro del avión, donde el tiempo también juega en su contra.

Resurrection

Estreno: 16 de julio

En un mundo donde la humanidad ha olvidado cómo soñar, un hombre comienza a perder el control de su propia mente, incapaz de distinguir qué es real y qué pertenece al universo de las ilusiones. Atrapado entre ambos mundos, su percepción de la realidad se desvanece cada vez más.

Solo una mujer posee la capacidad de ver más allá de esa confusión. Decidida a descubrir la verdad, se adentrará en sus sueños para desvelar un misterio que podría cambiarlo todo.

Volcán: Fuego bajo tierra

Estreno: 23 de julio

Una imponente fuerza de la naturaleza pone a toda una comunidad al borde del desastre cuando un volcán amenaza con entrar en erupción y destruir todo a su paso. Mientras el peligro crece minuto a minuto, cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En medio del caos, los lazos familiares y las relaciones serán puestos a prueba, obligando a sus protagonistas a enfrentar difíciles elecciones y enormes sacrificios. Con una mezcla de tensión, emoción y espectaculares escenas de desastre, esta historia demuestra que, incluso frente al poder implacable de la naturaleza, el verdadero desafío es conservar la esperanza y la humanidad.

Hasta el fin del mundo

Estreno: 23 de julio

La vida de Manuel parece estar completamente encaminada, hasta que una llamada inesperada lo obliga a mirar hacia el pasado. Ese inesperado giro lo lleva a reencontrarse con Esmeralda, la mujer que dejó una huella imborrable en su corazón y cambió su vida para siempre.

Lo que inicia como un simple reencuentro pronto se convierte en un viaje cargado de emociones, recuerdos y cuentas pendientes. Mientras revive antiguos sueños y enfrenta las decisiones que marcaron su destino, Manuel descubrirá que nunca es tarde para cuestionar el camino recorrido y el verdadero significado del amor.

SIA: Nostalgic For The Present

Estreno: 23 de julio

Sia: Nostalgic for the Present es una propuesta visual única que rompe con los formatos tradicionales para transformar un espectáculo pop en una auténtica experiencia artística. Con impactantes interpretaciones vocales, coreografías hipnóticas y una producción de calidad cinematográfica, la obra reúne algunos de los mayores éxitos de la artista en un viaje tan emotivo como deslumbrante.

Presentada originalmente en 2016 como un espectáculo en vivo que recreaba cada escena sobre el escenario, esta producción regresa completamente remasterizada para celebrar su décimo aniversario. Por primera vez se estrena como una obra independiente, concebida no como un simple concierto filmado, sino como una extraordinaria pieza audiovisual que redefine la forma de vivir la música en la pantalla.

Spider-Man: Un nuevo día

Estreno: 29 de julio

Peter Parker enfrenta una nueva etapa en la que deberá cargar, más que nunca, con el peso de ser Spider-Man. Mientras protege una ciudad que ya no recuerda quién es realmente y observa cómo las personas que ama continúan con sus vidas sin él, la soledad y la presión comienzan a cambiarlo de formas inesperadas.

Sin embargo, esa transformación podría convertirse en su mayor fortaleza cuando una amenaza invisible y extremadamente peligrosa ponga en riesgo a la ciudad y a quienes aún ocupan un lugar en su corazón. Aunque el mundo haya olvidado a Peter Parker, él sigue dispuesto a darlo todo para proteger a quienes nunca ha dejado de amar.

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