Cinépolis sorprende con dos imperdibles estrenos este 1 de julio de 2026

¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para comenzar el mes de julio con lo mejor del entretenimiento pues este próximo 1 del mes llegan a pantalla dos estrenos que no te puedes perder; pues por un lado se estrena una cinta animada ideal para toda la familia, mientras que por otro una peli que ha recorrido importantes festivales de cine internacionales.

Minions & Monstruos

La cinta, distribuida por Universal Pictures, presenta una nueva aventura en la que los populares Minions se adentran en la industria cinematográfica de Hollywood. Sin embargo, una serie de accidentes provoca la liberación de criaturas en distintas regiones, por lo que los personajes deberán trabajar juntos para controlar la situación y enfrentar las consecuencias de sus actos.

La producción está dirigida por Pierre Coffin, responsable de Mi villano favorito 4 (2024), quien además vuelve a dar voz a los icónicos personajes.

El largometraje también cuenta en su versión original con la participación de actores como Allison Janney (La Estrella de los Perros; 2026), Christoph Waltz (Frankenstein; 2025), Jeff Bridges (Tron: Ares; 2025) y Jesse Eisenberg (Los Ilusionistas 3; 2025).

Las y los espectadores podrán elegir entre distintas experiencias para disfrutar la película: IMAX, reconocido por su impresionante calidad de imagen y sonido; 4DX, que incorpora movimiento y efectos ambientales sincronizados con la acción en pantalla; ScreenX, que extiende la proyección a las paredes laterales para ofrecer una experiencia panorámica de 270 grados; y 2D, para quienes prefieren la experiencia tradicional de cine.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Cinépolis, la aplicación Cinépolis Go y en las taquillas de los complejos.

Moscas

"Moscas", la nueva película de Fernando Eimbcke, inició su recorrido por importantes festivales internacionales. La cinta tuvo su estreno mundial dentro de la Competencia Oficial de la 76.ª edición de la Berlinale y posteriormente formó parte del 41.º Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), además de presentarse en el programa Écrans Juniors del 79.º Festival de Cannes.

La historia sigue a Olga, una mujer que vive sola en un enorme complejo habitacional y cuya vida transcurre entre rutinas invariables y una profunda soledad. Todo cambia cuando, por motivos económicos, decide alquilar una habitación de su departamento. Su nuevo inquilino llega acompañado, en secreto, de su hijo de nueve años, una situación que obliga a Olga a enfrentarse a aquello que más ha evitado durante años: crear un vínculo emocional con los demás.

Otro estreno del 1 de julio

Engendro

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