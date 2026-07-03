Mhoni Vidente ya dio su predicción para el México vs Inglaterra

Tras hilvanar cuatro victorias consecutivas y mantener su portería completamente imbatida, la Selección Mexicana se alista para encarar su compromiso más complejo del torneo este domingo. La afición busca certezas y la famosa astróloga Mhoni Vidente ya reveló el místico destino del conjunto tricolor.

Tras el contundente triunfo de la escuadra azteca por 2-0 frente a su similar de Ecuador, el ambiente festivo ha tomado las calles. Sin embargo, el panorama de cara al domingo luce altamente competitivo, pues enfrente estará el combinado de Inglaterra, un rival de cuidado para México.

Para la astróloga cubana, los rivales internacionales saltarán al terreno de juego cargando con la etiqueta de favoritos sentimentales y técnicos. A pesar de esto, la vidente no dudó en colocar toda su fe en el cuadro local ya que tiene una racha muy buena, trabaja en equipo, su energía es genial y, hasta ahora, no les han anotado un solo gol.

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El drama de los penales y el factor Rafa Márquez

De acuerdo con las predicciones compartidas en su canal oficial de YouTube, el encuentro no se definirá en el tiempo regular. Las visiones apuntan a un reñido empate 0-0 o 1-1 que forzará la prórroga y, eventualmente, la tanda de penales. Ante este panorama, la pitonisa hizo una advertencia directa al cuerpo técnico liderado por el legendario exfutbolista Rafa Márquez.

La vidente enfatizó la urgencia de que los seleccionados nacionales enfoquen sus entrenamientos exclusivamente en los tiros desde los once pasos. "Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a penales, lo que tiene que hacer México es ensayar los penales", detalló durante su transmisión, asegurando que, si se preparan de forma óptima, México logrará avanzar a la siguiente fase del torneo.

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Revelaciones sobre las jóvenes promesas de México

El éxito actual del representativo nacional no es obra de la casualidad, sino del cambio radical de mentalidad inyectado por el cuerpo técnico. De acuerdo con el análisis astrológico, figuras emergentes están bajo el cobijo de la carta del Sol, tal es el caso de la joven promesa de 17 años Gilberto Mora "Morita", a quien la vidente le augura un futuro brillante en... ¡Europa!

Las visiones detallan que este jugador podría ser fichado próximamente por clubes de la talla del Barcelona o el Real Madrid. Se estima que su contrato posterior a octubre, mes en el que alcanzará la mayoría de edad, rondará los 14 o 15 millones de euros, consolidando la exportación de talento mexicano.

Mhoni Vidente está tan emocionada con la buena racha de México, que aseguró que realizará una limpia energética especial para blindar la buena racha del equipo azteca... ¡ojalá sea efectiva para este domingo!

JM

