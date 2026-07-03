Tras haber formado parte de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maná volverá este domingo al Estadio Ciudad de México para encabezar el espectáculo oficial de medio tiempo del último encuentro del torneo que se disputará en la capital del país, el México vs Inglaterra.

Será el único artista presente en la inauguración y el cierre

Con esta nueva presentación, la banda integrada por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros se convertirá en el único artista en participar tanto en la apertura del Mundial como en el espectáculo de medio tiempo del último partido celebrado en la Ciudad de México.

Su regreso ocurre tras participar en la ceremonia inaugural

La participación de Maná llega después de haber sido parte del elenco de la ceremonia inaugural del Mundial, donde compartió escenario con otros artistas nacionales e internacionales en un espectáculo que celebró la diversidad cultural de los tres países anfitriones y marcó el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

CORTESÍA

La presentación coincide con sus 40 años de trayectoria

Este presentación coincide con la celebración de las cuatro décadas de trayectoria de la agrupación, que actualmente recorre diversos países con la gira Vivir Sin Aire Tour.

El recorrido contempla presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires antes de concluir el año con dos conciertos programados para el 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Una trayectoria consolidada con éxito internacional

A lo largo de 40 años de carrera, Maná ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como una de las bandas de habla hispana más exitosas a nivel internacional. Su trayectoria incluye cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y giras que han llevado su música a más de 30 países, además de un repertorio que forma parte de varias generaciones.

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