Un mexicano está destacando en la competencia de belleza de hombres celebrada en Asia. Luis Arturo Jáuregui compite esta semana en el certamen Man of the World 2026 en Filipinas, donde ya aseguró una medalla de oro por su participación en la competencia de traje de baño.

El representante nacional, originario del estado de Zacatecas, viajó al territorio asiático para medirse ante candidatos provenientes de más de veinte países distintos. Su participación marca un paso relevante para el modelaje mexicano, proyectando el trabajo local en plataformas de alcance internacional dentro de la industria.

A sus 23 años de edad, el joven logró su pase directo a esta competencia tras obtener el título de Man of the World México a finales del año 2025. Desde ese momento, mantuvo un régimen de preparación física, nutricional y mental para afrontar el reto internacional con rigor.

El camino hacia el Palacio de Maynila

La sede oficial elegida para la final será el Palacio de Maynila, un recinto ubicado en la capital filipina. El evento definitivo está programado para el próximo 6 de junio de 2026, fecha en la que se anunciará formalmente al sucesor del actual ganador del certamen.

Durante las actividades previas a la noche de clausura, los concursantes participan en diversas pruebas de talento, pasarela, oratoria y labor social. Estas evaluaciones preliminares resultan determinantes, ya que suman puntos para definir al grupo de finalistas que avanzarán en la última etapa del concurso.

En este contexto de evaluación continua, el candidato mexicano logró posicionarse de forma favorable frente al jurado calificador. Durante la competencia preliminar de traje de baño, el modelo obtuvo el primer lugar y recibió el reconocimiento oficial que lo acredita con el Mejor Físico de la presente edición.

Este galardón le otorgó una medalla de oro, ubicándolo en el radar de los especialistas, patrocinadores y seguidores del certamen. El triunfo preliminar refleja el nivel de disciplina que el modelo mantiene en su rutina diaria para cumplir con los requerimientos de la competencia.

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¿Quién es Luis Arturo Jáuregui?

El competidor mexicano de 23 años nació en Nochistlán y consiguió su lugar en “Man of the World” luego de vencer en la competencia nacional, en la que representó al estado de Zacatecas. El joven es licenciado en Nutrición y también es entrenador. En su perfil de Instagram cuenta con más de 20 mil seguidores.

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La proyección de México en el extranjero

La participación de representantes nacionales en este tipo de foros internacionales impulsa la visibilidad del talento local. El desempeño del modelo zacatecano abre puertas y oportunidades para futuras generaciones que buscan incursionar profesionalmente en la industria del entretenimiento y la moda.

En la edición correspondiente a este año, la competencia cuenta con la participación de delegados provenientes de naciones como Costa Rica, República Dominicana, España y Corea del Sur. Esta diversidad cultural fomenta el intercambio de experiencias y la creación de redes de cooperación entre los participantes.

Los seguidores del certamen y el público en general pueden monitorear los avances diarios mediante la cuenta oficial de Instagram de la organización. En dicha plataforma se publican los resultados de los retos, fotografías oficiales y material capturado durante las concentraciones de los candidatos.

Asimismo, el propio competidor documenta su día a día de forma detallada a través de sus redes sociales personales. Sus publicaciones muestran desde los ensayos generales hasta los momentos de convivencia que comparte con el resto de los delegados internacionales en sus tiempos libres.

Con la final a escasos días de realizarse, la expectativa sobre el resultado definitivo se mantiene activa tanto en México como en el país anfitrión. La medalla de oro obtenida en las rondas preliminares indica que el representante mexicano tiene posibilidades de disputar el título principal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB