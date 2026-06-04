El día de ayer, a través de redes sociales, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta titulada "Mi apoyo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump", en la que compartió su visión sobre la relación entre México y Estados Unidos en tiempos recientes.

En el documento, López Obrador reveló que algunos funcionarios de Estados Unidos estarían impulsando estrategias políticas para debilitar al partido Morena y fortalecer los sectores de oposición en México con el objetivo de influir en la política nacional. En ese sentido, el expresidente reveló que los señalamientos recientes contra mexicanos responden más a intereses políticos que a una intención genuina de combatir problemas como el narcotráfico.

En ese sentido, Andrés Manuel celebró el desempeño de la Presidenta Sheinbaum y reiteró su respaldo total a las posturas de la Mandataria frente a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Por último, de manera nostálgica, recordó su relación con el presidente Donald Trump y destacó que se lograron acuerdos en temas comerciales, migratorios y de seguridad. En contraparte, dijo no comprender completamente la postura que actualmente mantiene frente al Gobierno mexicano e incluso mandó a rectificar al presidente estadounidense.

Salinas Pliego reacciona a carta de López Obrador

La reaparición de López Obrador con este nuevo mensaje provocó la reacción de muchas personas luego de que la publicación cuente con más de 14 mil comentarios y 13 mil interacciones. Entre ellas se registró, a través del mismo medio, la respuesta del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Citando el tuit de origen de López Obrador, Salinas Pliego aseguró que el expresidente de México tiene "mucho miedo" tras los señalamientos que ha hecho el Departamento de Justicia a funcionarios mexicanos que son parte de Morena. En ese sentido, reveló que las autoridades estadounidenses van por "sus hijos, por su 'hermano' Adán Augusto y por él". Por último, remató con un: "que aguante las consecuencias de aliarse con los narco".

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