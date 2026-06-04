Jueves, 04 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¿Por qué Mariana Ochoa podría enfrentar problemas legales con FIFA?

Exintegrante de OV7 se encuentra en polémica luego del lanzamiento de su más reciente sencillo, el cual generó controversias por las referencias que hace al Mundial de la FIFA 2026 

Por: Nadia González

Exintegrante de OV7 podría enfrentar problemas legales con la FIFA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Exintegrante de OV7 podría enfrentar problemas legales con la FIFA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, se encuentra en medio de una polémica después del lanzamiento de su sencillo “Ponte el Sombrero”. La canción esta inspirada en el futbol y el papel que jugará México como uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026. 

La polémica surge de un posible conflicto que pueda estar enfrentando la cantante con la FIFA, ya que especialistas señalan que el proyecto podría ser revisado por el organismo deportivo debido al uso de distintas referencias que se asocian al torneo. 

Referencias al torneo de la FIFA 

En la canción, Mariana Ochoa hace referencias al torneo internacional el cual tiene marcas y elementos comerciales que están protegidos por la FIFA. 

Según los especialistas, el problema no radica en hacer una canción inspirada en el futbol, sino en una posible asociación comercial con el evento sin contar con autorización oficial.

LEER: Hijos de Silvia Pinal venderán su mansión en Pedregal; exasistente lamenta decisión

Esta estrategia de marketing se conoce como marketing de emboscada(ambush marketing), una práctica en la que una persona o marca podría beneficiarse de la popularidad de un evento sin formar parte de sus patrocinadores oficiales. 

Además, la canción se encuentra en plataformas digitales en donde Mariana Ochoa puede estar generando ingresos, abriendo el debate sobre si se encuentra aprovechando la euforia del Mundial 2026. 

¿Qué ha dicho la FIFA al respecto?

Hasta el momento, la FIFA no ha dado comentarios al respecto sobre si demandará o no a la cantante, sin embargo, la FIFA cuenta con registros de marca vinculados con el torneo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En caso de comprobarse una infracción, las sanciones podrían alcanzar cifras  millonarias. 

NG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones