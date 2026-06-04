¿Por qué Mariana Ochoa podría enfrentar problemas legales con FIFA?

Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, se encuentra en medio de una polémica después del lanzamiento de su sencillo “Ponte el Sombrero”. La canción esta inspirada en el futbol y el papel que jugará México como uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

La polémica surge de un posible conflicto que pueda estar enfrentando la cantante con la FIFA, ya que especialistas señalan que el proyecto podría ser revisado por el organismo deportivo debido al uso de distintas referencias que se asocian al torneo.

Referencias al torneo de la FIFA

En la canción, Mariana Ochoa hace referencias al torneo internacional el cual tiene marcas y elementos comerciales que están protegidos por la FIFA.

Según los especialistas, el problema no radica en hacer una canción inspirada en el futbol, sino en una posible asociación comercial con el evento sin contar con autorización oficial.

Esta estrategia de marketing se conoce como marketing de emboscada (ambush marketing) , una práctica en la que una persona o marca podría beneficiarse de la popularidad de un evento sin formar parte de sus patrocinadores oficiales.

Además, la canción se encuentra en plataformas digitales en donde Mariana Ochoa puede estar generando ingresos, abriendo el debate sobre si se encuentra aprovechando la euforia del Mundial 2026.

¿Qué ha dicho la FIFA al respecto?

Hasta el momento, la FIFA no ha dado comentarios al respecto sobre si demandará o no a la cantante, sin embargo, la FIFA cuenta con registros de marca vinculados con el torneo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En caso de comprobarse una infracción, las sanciones podrían alcanzar cifras millonarias.

NG