La Selección de Japón modificó de última hora su sede de entrenamiento en Monterrey a pocos días del inicio del Mundial 2026, trasladándose a El Barrial por problemas en las instalaciones de Tigres. Este ajuste logístico demuestra los retos de infraestructura que enfrentan las delegaciones mundialistas en México.

El combinado asiático, conocido como los Samuráis Azules, tenía programado realizar su campamento base en el Centro de Entrenamiento de Tigres. El objetivo principal de esta concentración era la adaptación al clima y a las condiciones de la región antes de su debut oficial en la justa internacional.

Sin embargo, tras una inspección inicial del terreno de juego, el cuerpo técnico nipón determinó que la cancha principal no cumplía con los estándares necesarios. Los desperfectos detectados obligaron a la Federación Japonesa de Fútbol a buscar una alternativa inmediata para no retrasar su preparación deportiva.

Mientras se resolvía la situación administrativa, los jugadores tuvieron que realizar sus prácticas del miércoles en las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL. Este espacio universitario sirvió como una solución provisional para mantener el ritmo físico del equipo asiático sin perder días de trabajo.

Intervención del Comité Organizador

Ante la urgencia del caso, los directivos japoneses establecieron contacto directo con la administración de los Rayados de Monterrey. La intención era solicitar el uso de sus instalaciones deportivas para continuar con el estricto calendario de entrenamientos sin mayores contratiempos operativos.

Pedro Esquivel, presidente de Administración del club albiazul y responsable del Comité Organizador FIFA 2026 en la ciudad, fue el encargado de gestionar esta transición. El directivo reconoció públicamente que reubicar a una selección nacional de un día para otro representó un desafío logístico considerable.

Las negociaciones fluyeron con rapidez gracias a la disposición de las autoridades locales y de la directiva del club regiomontano. Se acordó formalmente que el equipo asiático utilizaría el complejo deportivo ubicado en el municipio de Santiago durante el resto de su estancia en el estado de Nuevo León.

Este movimiento estratégico permitió que figuras internacionales como Takefusa Kubo y Wataru Endo pudieran retomar sus trabajos tácticos en canchas que cumplen con todas las exigencias de la FIFA. La calidad del césped es un factor determinante para evitar lesiones a escasos días de iniciar el torneo.

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Coordinación de calendarios internacionales

La asignación de la nueva sede presentó un reto adicional para los organizadores, ya que el complejo deportivo no se encontraba completamente libre. La Selección de Túnez había reservado estos mismos campos de entrenamiento con seis meses de anticipación para llevar a cabo su propia concentración mundialista.

Afortunadamente para la planeación del evento, los calendarios de ambas escuadras nacionales no entraron en un conflicto directo. El representativo africano tiene programado su arribo a territorio mexicano hasta principios de la próxima semana, dejando una ventana de tiempo perfecta para albergar a los jugadores asiáticos.

Esta sincronización de fechas garantizó que los japoneses puedan completar su ciclo de trabajo en la capital de Nuevo León sin interferir con los compromisos previamente adquiridos por el club anfitrión. La rápida logística demostró la capacidad de respuesta que tiene la ciudad sede ante situaciones imprevistas.

Durante estos días previos a la copa, el recinto deportivo vivirá una actividad inusual al albergar simultáneamente la logística de un equipo mundialista y los trabajos de pretemporada del propio equipo local. El personal de mantenimiento ha redoblado sus esfuerzos para mantener las canchas en un estado óptimo.

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Próximos pasos rumbo al debut mundialista

La estancia del cuadro nipón en el norte de la República Mexicana concluirá este mismo fin de semana, una vez que finalice su proceso de aclimatación. El cuerpo técnico ha priorizado las sesiones vespertinas para simular las altas condiciones de temperatura que enfrentarán en sus compromisos oficiales.

A principios de la próxima semana, la delegación completa tomará un vuelo chárter con destino a la ciudad de Nashville, Tennessee. En esta localidad estadounidense establecerán su campamento base definitivo para encarar los partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo más importante del fútbol mundial.

El esperado debut del equipo oriental está programado para el próximo 14 de junio frente a la competitiva escuadra de Países Bajos en la ciudad de Dallas. Este encuentro es considerado por los analistas como uno de los más atractivos de la primera jornada dentro de su sector.

Con la resolución favorable de este contratiempo, la ciudad sede reafirma su compromiso absoluto con la organización del magno evento deportivo. La capacidad para solucionar imprevistos de infraestructura consolida a la región como un punto estratégico fundamental para el desarrollo exitoso de la competencia internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB