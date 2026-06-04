Regina Escobedo convierte el realismo mágico en una reflexión visual

La artista Regina Escobedo Guerra, inauguró este jueves, en Estudio Parque Juan Diego, su exposición Mientras las plantas crecían en la cual aborda la memoria, el paso del tiempo y la capacidad de encontrar belleza en los ciclos de la vida. La muestra cuenta con la curaduría de Ana Aguilar González.

Inspirada en el universo literario de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y en la tradición del realismo mágico latinoamericano, la obra propone una reflexión sobre las plantas como testigos silenciosos de la existencia humana. A través de pintura, instalación y piezas híbridas que transitan entre la escultura y el objeto artístico, Escobedo revisita experiencias personales marcadas por los últimos siete años de su vida en Nueva York.

La idea de la exposición surgió precisamente durante sus primeros días en esa ciudad. Regina recordó que una amiga colombiana le regaló la novela de García Márquez poco después de su llegada.

“Lo empecé a leer y me empecé a dar cuenta de todo el mundo que hay y de cómo las plantas, a veces, por más que solo están en el fondo, nos ven crecer, nos ven cambiar, nos ven llorar. Me di cuenta que es una forma de hablar de la vida”, explicó.

Inspirada en historia personal

La artista señaló que la muestra funciona como una revisión de distintas etapas de su historia personal, desde trabajos realizados cuando era más joven hasta piezas recientes. En ese recorrido encontró una la importancia de los ciclos.

“Aprendí mucho de que vivo en los ciclos. La vida no es lineal. Cuando crees que ya llegaste al tope de lo que podías llegar, vuelves a empezar”, comentó.

Esa visión se traduce en una exposición atravesada por la esperanza, una palabra que apareció constantemente durante la conversación. Para Escobedo, el arte también puede ofrecer espacios de calma frente a la incertidumbre contemporánea.

“Ver el mundo con unos lentes de esperanza creo que da mucha paz. El arte puede ser algo que las personas disfruten, que les dé tranquilidad y que les haga creer que las cosas van a mejorar”.

La exhibición reúne principalmente pinturas realizadas en óleo y gouache, técnica que combina características de la acuarela y el acrílico. Sin embargo, la propuesta también incorpora instalaciones y piezas que desdibujan las fronteras entre disciplinas.

Por su parte, la curadora Ana Aguilar González explicó que la exposición fue concebida a partir de la idea de las plantas como acompañantes permanentes de la experiencia humana.

“Queríamos mucho pensar cómo has vivido con plantas y voltear a ver cómo uno ha cambiado, ha experimentado cosas y ellas siguen ahí. También cuentan tu historia personal y la historia colectiva de las personas”, señaló.

Aguilar destacó que la muestra está integrada por cerca de 38 piezas, además de dos murales , organizados en distintas secciones que buscan provocar emociones y experiencias específicas en el visitante.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre.

NG