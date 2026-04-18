Tres proyectos, una nueva etapa: Kate del Castillo llega al FICG

La cineasta y actriz Kate del Castillo llega a Guadalajara con tres proyectos que marcan distintas etapas de su trayectoria: su debut como directora con el cortometraje "Zumbido", la participación en "El viaje de Luciano" y la proyección especial de "La misma luna" , una cinta que, a casi dos décadas de su estreno, mantiene vigencia por su mirada sobre la migración. Los proyectos forman parte de la programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde la creadora compartió escenario con integrantes del elenco y del equipo creativo.

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Durante el encuentro con medios en el que estuvo presente EL INFORMADOR, la directora Patricia Riggen recordó el impacto que ha tenido "La misma luna" desde su estreno y explicó por qué la película sigue resonando en el contexto actual.

EL INFORMADOR/A. Navarro

La función, programada al aire libre junto con los otros dos proyectos de Kate para la tarde de este sábado, adquiere un significado especial ante la situación que viven las comunidades migrantes. “Hace 18 años estrenamos esta película y hoy vuelve a presentarse en un momento en el que todo lo que ocurre con los migrantes la hace nuevamente relevante. Es una historia que sigue hablando de nuestra comunidad y por eso agradecemos al festival la oportunidad de proyectarla”, dice.

Kate del Castillo presenta “Zumbido” y lleva al cine una historia sobre mujeres

La presencia de los tres títulos en el mismo programa refleja la diversidad de intereses creativos que convergen en la carrera de Kate del Castillo, quien ahora asume un nuevo rol detrás de la cámara. La actriz explicó que "Zumbido" surge de la necesidad de abordar temas que afectan directamente a las mujeres y que, desde su perspectiva, deben ser visibilizados a través del cine.

“Es una historia personal para todas las mujeres. Es algo que no podemos ignorar, porque sucede en todas partes del mundo. Para mí dirigir este proyecto fue una experiencia muy intensa y una forma de transformar emociones en una historia que pudiera compartirse”, aseguró.

El cortometraje aborda la violencia de género y la violencia psicológica desde un enfoque íntimo, centrado en los efectos emocionales que estas experiencias generan en las personas. Para la directora, el cine se convierte en un espacio donde estas realidades pueden nombrarse y discutirse públicamente.

“Si no contamos estas historias en el cine, ¿dónde las vamos a contar? El cine viaja y sigue viajando, tiene una vida muy larga. Nos permite hablar de temas importantes y levantar la voz sobre situaciones que siguen ocurriendo”.

En la rueda de prensa también participó la actriz Diana Bovio, quien forma parte del elenco del cortometraje. La intérprete destacó la capacidad del cine para generar reflexión en un contexto donde la información circula de manera acelerada y fragmentada. “Hoy más que nunca el cine es un espacio de reflexión. Nos permite detenernos, observar y hablar de temas que nos importan. También es una manera de dar voz a quienes no la tienen”.

Por su parte, el actor Martín Barba,-que dijo interpretar uno de los personajes más oscuros de su carrera- señaló que el rodaje implicó un proceso emocional intenso, particularmente en escenas que abordaban situaciones complejas relacionadas con la violencia y la vulnerabilidad de los personajes. “Hubo momentos en el set que generaron una atmósfera muy fuerte, incluso muy oscura. Terminábamos de filmar y nos quedábamos en silencio”, recordó.

EL INFORMADOR/A. Navarro

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La presentación de estos proyectos en Guadalajara subraya la relevancia de los festivales como espacios de encuentro entre creadores y público. Para Kate del Castillo, este momento representa una etapa de transformación profesional y personal , en la que el cine se convierte en una herramienta para contar historias que, desde lo íntimo, dialogan con problemáticas sociales más amplias. "Desafortunadamente, son temas que siguen presentes, y por eso debemos seguir contando estas historias", finalizó.

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