A trece días del lanzamiento de “El yerno” (2026) en la plataforma de Netflix, la última película del cineasta mexicano Gerardo Naranjo —sexto largometraje del director, quien además suma la serie de “Narcos” y “Miss Bala”, entre otras—. La sátira política con tintes trágicos tuvo su premier este 18 de abril en la Sala “Guillermo del Toro” de la Cineteca como parte del programa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición cuadragésima primera. La misma contó con la presencia del elenco principal y de Naranjo.

“El yerno” narra la historia de José Sánchez (Adrián Vázquez), un personaje cuyas decisiones precipitadas e impulsivas lo llevan a tener una vida en apariencia “resuelta”. Sin embargo, tras una serie de disputas dentro del negocio familiar , Sánchez opta por inmiscuirse en las redes criminales con la ambición de vivir el llamado “sueño mexicano”: tener riqueza y poder a cualquier costo.

La película es un vívido retrato del México moderno, herido por la violencia de los grupos delictivos, la corrupción de las autoridades y la impunidad con la que ambas suelen manejarse en el día a día. A pesar de la problemática que aborda, “El yerno” apela a los recursos de la sátira para evidenciar la absurda y dolorosa realidad que acontece desde hace décadas en el país. No hay luchas justas ni limpias, solo contradicción.

Gerardo Naranjo lleva al cine una sátira sobre el poder y la impunidad en México

En declaraciones hechas con anterioridad por el propio Naranjo, el filme toma la narrativa de la traición como una práctica generalizada dentro de estas tierras mexicanas. “La cinta es una provocación para analizar una realidad igualmente ridícula”.

“El yerno” cuenta con el guion de James Schamus, Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete; por su parte, la producción corre a manos de Fábula —casa de los hermanos chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín— y del propio Schamus. Su elenco es estelarizado por Adrián Vázquez y Jero Medina junto a David Gaitán, Verónica Bravo, Eduardo España, Rodrigo Virago, Ianis Guerrero y Mauro Navarro.

La producción cuenta con un elenco encabezado por Adrián Vázquez y Jero Medina. EL INFORMADOR/A. Navarro

“El yerno” compite por el Premio Mezcal en el FICG

La fotografía, asfixiante a pesar de las situaciones irrisorias que a menudo atraviesan a los personajes, es capturada por Diego Tenorio; y su música, la cual rompe toda alegría en los momentos climáticos, viene de Tomás Barreiro. La dirección artística, que presenta escenarios coloridos y violentos como México mismo, es de Julieta Jiménez Pérez; el trabajo de edición es de Soledad Salfate.

Cabe enfatizar que “El yerno” forma parte de la Selección Oficial del FICG y es una de las películas competidoras al Premio Mezcal en la categoría de Ficciones; en esta también participan "Soy Mario", "Ciudad de muertos", "Se busca", "Celestino", "Lo que nos van dejando" y "Oca". Se trata de la primera película mexicana en estrenarse dentro del marco del presente Festival Internacional de Cine.

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