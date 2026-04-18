'La casa de los espíritus' se manifiesta en el FICG con su nueva adaptación televisiva

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la adaptación televisiva de La casa de los espíritus tuvo un primer encuentro con el público a través de una gala con causa que reunió a parte de su elenco y equipo creativo. La cita incluyó una alfombra roja y la proyección de sus dos primeros episodios en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG .

Basada en la emblemática novela de Isabel Allende, la serie llegará el próximo 29 de abril a Amazon Prime Video con una temporada de ocho capítulos. Se trata de una apuesta que revisita uno de los relatos más influyentes de la literatura latinoamericana y lo hace desde una mirada contemporánea dándole un enfoque más amplio que el de su anterior adaptación cinematográfica de 1993.

Ahora, la historia de la familia Trueba —marcada por el amor, la violencia, los secretos y la memoria— se despliega en formato seriado, permitiendo profundizar en los conflictos que atraviesan varias generaciones a lo largo del siglo XX en un país latinoamericano atravesado por tensiones sociales y políticas. La producción cuenta con Eva Longoria y la propia Allende como productoras ejecutivas , y fue filmada en Chil.

El elenco está encabezado por Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Alfonso Herrera y Fernanda Castillo.

Durante su paso por la alfombra, Fernanda Castillo subrayó el impacto que representa formar parte de una producción de esta escala para la región . “Me siento muy honrada, muy contenta de que ya vaya a llegar a los hogares de las personas en todo el mundo. Me parece una manera increíble de celebrar el trabajo de Isabel Allende, pero también de celebrar nuestro idioma, que se haya filmado en Chile, permite decirle al mundo con mucho orgullo que este es el nivel de cosas que podemos”, expresó.

La actriz también reflexionó sobre la profundidad temática de la serie y su cercanía con el material original.

“Esta serie es mucho más fiel a la novela… hay una búsqueda muy femenina, de hablar de las luchas de las mujeres a lo largo del tiempo, de la memoria latinoamericana. La importancia de ir para atrás para no cometer los mismos errores en el futuro”.

En ese sentido, detalló que su personaje encarna las limitaciones impuestas por el contexto histórico.

“Es una mujer que no ha tenido opción de decidir nada en su vida, invisibilizada por el patriarcado… pero también representa a esas mujeres que abrieron camino para las siguientes generaciones. Me parece una linda manera de recordarnos de dónde venimos y de honrar a quienes hicieron posible que hoy estemos aquí”.

Por su parte, Alfonso Herrera enfatizó el carácter identitario de la historia y su resonancia en la región. “Ser parte de un proyecto tan emblemático es un lujo. Es una historia muy rica, muy compleja que nos representa a todos, que habla de la memoria, del exilio, de quiénes somos como latinoamericanos, de nuestras alegrías y también de nuestras cicatrices”, señaló.

Sobre su proceso actoral, el intérprete destacó el material de origen. “Es un gran material. Tener el texto de Isabel con su aprobación es un privilegio. Lo que intento es desglosarlo, porque entre más lo descubres, más capas aparecen, y este personaje tiene muchas”.

Ante la pregunta expresa del por qué verla , el actor dijo: “Porque habla de nosotros… de la manera tan particular en la que vemos la vida y la muerte en América Latina. Estamos ahí todos representados”.

SV