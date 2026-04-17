El cine se reúne en Guadalajara: así arrancó la edición 41 del FICG

Tarde concurrida, calurosa y llena de vida discurrió en la alfombra roja del Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG). Entre gritos de fanáticos, flashes constantes de los fotógrafos, y enjambres de reporteros, las personas encargadas de que el cine esté vivo -actrices, productores, directores- caminaron por los amplios pasillos del Auditorio Telmex en un evento que, arrancando hoy su edición 41, ya es referente, encuentro, mundo y fiesta -una de las más relevantes-, en el ámbito cinematográfico en México.

Las calles circundantes eran un estrépito de tráfico del viernes. En el interior del Auditorio se vivía el mismo desconcierto, pero festivo. Diversas personalidades del cine mexicano de ayer, de hoy y del mañana fueron convocadas para la inauguración del Festival, entre ellas las grandes premiadas de la ceremonia, como Luisa Huertas, que esta edición recibirá uno de los reconocimientos más importantes del FICG. La actriz, sonriente y cálida, dijo que no podía sentir otra cosa que felicidad. "Siento una gran satisfacción porque toda mi vida he trabajado con mucho amor y tratando de entregar lo mejor de mí para el público. Entonces estoy muy contenta y agradecida".

El cine mexicano no sería lo que es si no fuera por el trabajo de mujeres arriesgadas e inquietas como Kate del Castillo, que este FICG se estrena como directora con el cortometraje "Zumbido" . La ahora directora celebró el crecimiento del Festival ahora que regresa luego de años de ausencia. "Es uno de los festivales más importantes que tenemos en el país e internacional. A mí me encanta", dijo.

Diversas personalidades del cine mexicano de ayer, de hoy y del mañana fueron convocadas para la inauguración del FICG. EL INFORMADOR/J. Acosta

Talento de ayer y hoy lució sus mejores galas en la pasarela alfombrada: Manolo Caro, Pierre Sant Martín, Arcelia Ramírez, Cristo Fernández y Martín Barba, entre otros, fueron muestra clara de los distintos registros y tiempos de nuestro cine.

La estrella que destacó, sin embargo, fue el joven actor Bastián Escobar, de tan solo 9 años, que protagoniza "Moscas", de Fernando Eimbcke, película con la que precisamente arranca el festival. El director, que también se dijo feliz de estar en el FICG, subrayó la importancia de incentivar el talento joven. "Yo creo que el Festival de Guadalajara ha sido uno de los más importantes para lanzar y proyectar nuevas voces. Entonces uno como veterano tiene que buscar nuevos talentos, que es lo hace el FICG; la oportunidad de ver nuevos talentos".

El ambiente en el arranque del FICG no podía ser más festivo. EL INFORMADOR/J. Acosta

Chile, país invitado de honor para este año, no podía faltar en la alfombra, y con él su séquito de creadores, actores y amantes del cine que en conjunto hacen de su país una de las propuestas cinematográficas más interesantes de Iberoamérica. Pablo Larraín, director clave del país del sur, se confesó entusiasmado por el ámbito festivo del FICG. "Este es un festival que lleva muchos años apoyando nuestro cine y que también cuida mucho el cine mexicano. He venido muchas veces, vendría mil más", dijo. Entusiasmo similar compartió la directora Maite Alberdi, que recibirá el homenaje iberoamericano. "Yo siento al público mexicano como una extensión de Chile. Tenemos una industria que se ha enfrentado a los mismos desafíos. Nos sabemos leer", dijo.

Entre aplausos, gritos, fotografías apresuradas y la agitación de la tarde que se iba, el FICG comienza a forjar una nueva memoria de la fiesta cinematográfica: cuatro décadas enteras dedicadas a ese espejo tan peculiar de la vida que es el cine.

JM