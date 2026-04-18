Edgar Ramírez reflexiona sobre el arte y la responsabilidad social en el FICG

El actor y productor Edgar Ramírez ofreció la charla magistral “Actuar es un ejercicio de empatía” durante su participación en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde r eflexionó sobre el sentido social del cine, la dimensión colectiva del oficio actoral y el papel que el arte desempeña en contextos marcados por tensiones políticas y transformaciones culturales. Ante un público al aire libre, integrado por estudiantes, profesionales y espectadores, el intérprete compartió experiencias personales y profesionales que delinean su relación con la actuación y con el cine latinoamericano.

Durante la conversación, el actor destacó el vínculo profundo que mantiene con México, país que, explicó, ha sido determinante en distintas etapas de su carrera. Desde sus primeras visitas en la juventud hasta sus proyectos recientes, el contacto con la industria cinematográfica mexicana ha moldeado su trayectoria y su manera de entender el oficio. “México es el país de América con el que tengo mayor vínculo. Vengo desde que tenía 19 años y hubo una época en la que venía todos los años. Los lazos que me unen a México son muy personales, afectivos y profesionales”, señaló.

Ramírez afirmó que en América Latina el arte está profundamente ligado a la realidad social y a los procesos políticos de la región contemporánea. EL INFORMADOR/A. Navarro

En ese contexto, Ramírez subrayó el carácter abierto del país y su papel como punto de encuentro para creadores de distintas regiones. Agradeció, además, la recepción que han encontrado numerosos migrantes latinoamericanos en territorio mexicano, un fenómeno que considera fundamental para comprender la dinámica cultural contemporánea. “México es un país que siempre ha estado dispuesto a abrir sus brazos, a recibir gente y a darle la oportunidad de reconstruir sus vidas. Es imposible no agradecer cómo México ha sostenido a generaciones de venezolanos que necesitaban un hogar y la oportunidad de reconstruir sus vidas”, afirmó.

Cine latinoamericano y responsabilidad social del arte

Uno de los ejes centrales de la master class fue la relación entre arte y política. El actor sostuvo que, en el contexto latinoamericano, la creación artística no puede desligarse de la realidad social, ya que las experiencias personales y colectivas se encuentran inevitablemente atravesadas por procesos políticos. “Todo arte es político, toda manifestación artística es política, sobre todo en América Latina. Nuestras vidas están profundamente atravesadas por lo público. Incluso declararse apolítico es una posición política”, expresó.

No obstante, el intérprete aclaró que esta dimensión política no implica necesariamente una postura didáctica o propagandística en el cine. Desde su perspectiva, la ficción debe abrir preguntas y explorar emociones, más que ofrecer respuestas cerradas o mensajes explícitos. “Lo que sí me interesa es que las películas no tengan que ser panfletarias ni propagandísticas. Las películas que buscan aleccionar o explicar la realidad me parecen más cercanas al documental o al reportaje que a la ficción”, comentó.

En otro momento de la charla, Ramírez reflexionó sobre la naturaleza colectiva del trabajo cinematográfico. Explicó que el proceso creativo en el cine depende de la interacción entre múltiples disciplinas y sensibilidades, lo que convierte cada proyecto en una experiencia comunitaria donde ninguna tarea puede desarrollarse de manera aislada. “El arte necesita del otro. El arte necesita ser mirado para que ocurra. El cine es siempre la suma de todas las partes y la expectativa es que el resultado sea mejor de lo que cualquiera imaginó al principio”, dijo.

Finalmente, el actor habló sobre el aprendizaje constante que implica la profesión y la necesidad de asumir cada proyecto como una oportunidad de crecimiento. Recordó que su llegada a la actuación fue inesperada —tras una formación inicial en el periodismo y la comunicación política— y que su carrera se ha construido a partir de la curiosidad y la disposición a asumir riesgos. “No quería quedarme con la duda de qué hubiera pasado si lo intentaba. Quería hacerlo y ver hasta dónde podía llegar. Al final uno es el actor que puede, no el actor que quiere”, concluyó.

La participación de Edgar Ramírez en el festival reafirmó el interés del público por escuchar a figuras que reflexionan sobre el oficio desde la experiencia y la responsabilidad social, en un espacio donde el cine es más que un espectáculo: es una forma de diálogo con la realidad contemporánea.

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