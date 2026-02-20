"Toy Story 5"; ¿De qué tratará la nueva película?

Siete años después del cierre de la última reunión de los famosos juguetes, "Toy Story 5" vuelve a reunir a Woody con Buzz Lightyear y al resto de la pandilla en una nueva aventura.

Pixar lanzó ayer el primer tráiler oficial de la quinta entrega de su franquicia más longeva, un adelanto que advierte a qué enemigo se enfrentan los personajes: la omnipresencia de la tecnología en la vida de los niños.

¿De qué tratará “Toy Story 5”?

En esta nueva historia, Woody y Buzz se reencuentran para ayudar a Bonnie, ahora absorbida por una tableta inteligente llamada Lilypad, un dispositivo con apariencia amigable que promete diversión ilimitada en un solo lugar.

Las imágenes muestran también el paso del tiempo en Woody, quien lleva una aparente "calvicie" bajo su sombrero. Buzz, por su parte, retoma su rol de líder junto al resto de la pandilla, mientras intentan rescatar a la niña de una relación cada vez más exclusiva con su pantalla.

No obstante, el director de la película, Andrew Stanton, explicó en declaraciones a "Variety" que "Toy Story 5" no se construye como un enfrentamiento clásico entre el bien y el mal.

"Es en realidad la toma de conciencia de un problema existencial: que ya casi nadie está jugando con juguetes. La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos".

El tráiler oficial, cargado de nostalgia, acción y aventura, vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes discusiones de nuestra época: ¿juguetes tradicionales o dispositivos electrónicos? Más allá del enfrentamiento, la película promete reflexionar sobre el equilibrio entre el mundo digital y el juego clásico.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

