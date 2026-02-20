Viernes, 20 de Febrero 2026

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026.

  • Aries: Rojo y naranja.
  • Tauro: Amarillo y azul.
  • Géminis: Amarillo y rojo.
  • Cáncer: Blanco y azul.
  • Leo: Amarillo y naranja.
  • Virgo: Amarillo y verde.
  • Libra: Blanco y verde.
  • Escorpio: Azul y blanco.
  • Sagitario: Rojo y amarillo.
  • Capricornio: Blanco y rojo.
  • Acuario: Verde y azul intenso.
  • Piscis: Verde fuerte y amarillo.

Con información de Mhoni Vidente

