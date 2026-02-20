Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026.

Aries: Rojo y naranja.

Tauro: Amarillo y azul.

Géminis: Amarillo y rojo.

Cáncer: Blanco y azul.

Leo: Amarillo y naranja.

Virgo: Amarillo y verde.

Libra: Blanco y verde.

Escorpio: Azul y blanco.

Sagitario: Rojo y amarillo.

Capricornio: Blanco y rojo.

Acuario: Verde y azul intenso.

Piscis: Verde fuerte y amarillo.

Con información de Mhoni Vidente

