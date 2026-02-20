El cantante mexicano Carlos Rivera confirmó una de las fechas más esperadas de su nueva gira “¡Vida México!” por primera vez se presentará en la Arena Guadalajara, uno de los recintos más modernos y recientes de la ciudad el próximo 18 de abril de este 2026.

Con esta gira, el intérprete celebra la identidad, la emoción y la riqueza cultural de México a través de los temas de su más reciente EP ¡Vida!, combinados con los grandes éxitos que han consolidado su carrera.

Rivera llega respaldado por una trayectoria sólida que incluye más de 20 conciertos con lleno total en el Auditorio Nacional, dos fechas agotadas en la Arena CDMX y más de 116 presentaciones en su anterior gira Un Tour a Todas Partes.

El espectáculo del sábado 18 de abril tendrá una duración aproximada de 120 minutos, las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y el acceso será con boleto pagado a partir de los dos años de edad, no estará permitido ingresar con cámaras profesionales de fotografía o video.

ESPECIAL/ superboletos.com

Precio de los boletos de “¡Vida México!” de Carlos Rivera en la Arena Guadalajara

El precio de los boletos para el concierto de Carlos Rivera en la Arena Guadalajara van desde los 628 pesos hasta los 4 mil 990 pesos.

Zona rosa: 628 pesos.

Zona café: 816 pesos.

Personas con discapacidad: mil 04 pesos.

Personas con discapacidad: mil 04 pesos. Zona gris: mil 04 pesos.

Zona celeste: mil 381 pesos.

Zona morado mil 757 pesos.

Zona azul 2 mil 123 pesos.

Elektra: 2 mil 134 pesos.

Banco Azteca: 2 mil 134 pesos.

Megacable: 2 mil 134 pesos.

Zona Verde: 2 mil 510.

Sabritas: 2 mil 510 pesos.

Super palco VL: 3 mil 75 pesos.

Personas con discapacidad PB: 3 mil 75 pesos.

Azona amarillo: 3 mil 75 pesos.

Super palco. 3 mil 75 pesos.

Coke studio: 3 mil 75 pesos.

Aeroméxico: 3 mil 75 pesos.

Plus ultra: 3 mil 75 pesos.

Zona rojo: 4 mil 380 pesos.

VIP: 4 mil 990 pesos.

Puedes comprar tus boletos a través del siguiente enlace: https://www.superboletos.com/landing-evento/TP8UYYgZrsliRF3A0JahLg

ESPECIAL/ superboletos.com

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA