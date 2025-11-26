Todo lo que debes saber para ver a Foo Fighters en la Feria de León

En horas recientes ha causado muchas expectativa la cartelera de artistas confirmados para presentarse en la Feria de León 2026. Se trata de catorce conciertos entre los que destacan Foo Fighters, Los Ángeles Azules, Kinky, Dj Tiësto y Zoé, los cuales pisarán el Foro Mazda en el centro de las celebraciones del estado de Guanajuato.

La Feria año con año ha ido reuniendo cada vez más adeptos y la presencia de Foo Fighters en el cartel ha disparado la expectativa, al menos en redes sociales. Y es que los conciertos están a tan solo unas semanas de celebrarse. La Feria de León está agendada para iniciar el viernes 9 de enero y se extenderá prácticamente un mes hasta el 4 de febrero.

La programación oficial del Foro Mazda y del Palenque de León fue revelada por las autoridades del municipio y publicada a través de las redes sociales de la Feria. Esta es la agenda del Foro Mazda:

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora Banda El Limón

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiësto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

¿Cuánto costarán los boletos?

En ocasiones anteriores, el Foro Mazda permitió el acceso gratuito a los conciertos con la compra de ingreso a la Feria de León. Este año, dicho boleto costó $14 pesos, sin embargo, no se ha revelado el precio para la edición de 2026.

Este es el cartel del Palenque de la Feria de León 2026

Con una selección de grandes voces del regional mexicano, este es el cartel oficializado para el Palenque:

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carin León

24 de enero: Emmanuel y Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Juntos

29 de enero: Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

