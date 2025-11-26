Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Todo lo que debes saber para ver a Foo Fighters en la Feria de León

Estas son las fechas y cartel completo de la Feria de León para las presentaciones en el Foro Mazda y el Palenque

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Foo Fighters se presentará en la Feria de León 2026; esto se sabe hasta el momento. ESPECIAL / FACEBOOK / Fería de León / SUN / ARCHIVO

En horas recientes ha causado muchas expectativa la cartelera de artistas confirmados para presentarse en la Feria de León 2026. Se trata de catorce conciertos entre los que destacan Foo Fighters, Los Ángeles Azules, Kinky, Dj Tiësto y Zoé, los cuales pisarán el Foro Mazda en el centro de las celebraciones del estado de Guanajuato.

La Feria año con año ha ido reuniendo cada vez más adeptos y la presencia de Foo Fighters en el cartel ha disparado la expectativa, al menos en redes sociales. Y es que los conciertos están a tan solo unas semanas de celebrarse. La Feria de León está agendada para iniciar el viernes 9 de enero y se extenderá prácticamente un mes hasta el 4 de febrero.

La programación oficial del Foro Mazda y del Palenque de León fue revelada por las autoridades del municipio y publicada a través de las redes sociales de la Feria. Esta es la agenda del Foro Mazda:

  • 9 de enero: Enjambre
  • 10 de enero: Foo Fighters
  • 11 de enero: Pequeños Musical
  • 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
  • 17 de enero: DLD
  • 20 de enero: Los Recoditos
  • 22 de enero: Los Ángeles Azules
  • 23 de enero: La Arrolladora Banda El Limón
  • 24 de enero: Kinky
  • 30 de enero: Tiësto
  • 31 de enero: Moenia
  • 1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky
  • 3 de febrero: Banda Machos
  • 4 de febrero: Zoé

¿Cuánto costarán los boletos?

En ocasiones anteriores, el Foro Mazda permitió el acceso gratuito a los conciertos con la compra de ingreso a la Feria de León. Este año, dicho boleto costó $14 pesos, sin embargo, no se ha revelado el precio para la edición de 2026.

Este es el cartel del Palenque de la Feria de León 2026

Con una selección de grandes voces del regional mexicano, este es el cartel oficializado para el Palenque:

  • 9 de enero: Alfredo Olivas
  • 10 de enero: Gloria Trevi
  • 11 de enero: Palomazo Norteño
  • 16 de enero: Carlos Rivera
  • 17 de enero: Julión Álvarez
  • 18 de enero: Pancho Barraza
  • 19 de enero: Banda Cuisillos
  • 20 de enero: María José
  • 21 de enero: Matute
  • 22 y 23 de enero: Carin León
  • 24 de enero: Emmanuel y Mijares
  • 25 de enero: Conjunto Primavera
  • 26 de enero: Yuridia
  • 27 de enero: Juntos
  • 29 de enero: Christian Nodal
  • 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
  • 1 de febrero: Banda MS
  • 2 y 3 de febrero: Edén Muñoz
  • 4 de febrero: Chuy Lizárraga

