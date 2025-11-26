Angie de JNS apoya a las nuevas Jeans; las jóvenes que ahora conforman el grupo

Tras el reboot con una nueva alineación del grupo Jeans, ahora Jeans JNS, que está a cargo de una de las integrantes de la primera generación, Paty Sirvent, la cual pretende ser la manager de la agrupación, otra de las integrantes originales: Angie Taddei, se pronuncia al respecto.

Taddei, que se encuentra promocionando la gira de su grupo por Europa y su participación en el "90´s pop tour antro", fue entrevistada por el programa matutino "Venga la alegría", para conocer su opinión sobre el hecho de de Paty, la exlíder del grupo, haya decidido crear una nueva versión del grupo, que fue un éxito en la década de los 90 y principios de los 2000.

La cantante negó que hubiera algún tipo de competición pues, las jóvenes que ahora se dan a conocer como "Jeans JNS" le recuerdan a sí misma y a sus compañeras de agrupación , con las que, desde muy pequeñas, soñaba con hacerse famosas.

"Imagínate, yo me pongo en el lugar de las chavitas, estás empezando su carrera, estás ilusionadísima de cantar, de hacer cosas nuevas y subir al escenario, no está padre que por una situación, que no tiene nada que ver con las chavitas, les empiecen a tirar ", respondió.

Expresó que así como ella, y las otras integrantes de JNS, Regina Murguía y Melissa López, sus fans respetan el proyecto que Paty está impulsando con cuatro nuevas jóvenes.

"Yo creo que nuestros fans son amables, somos partes de una c omunidad de amor, de respeto, de igualdad, de eso es la bandera de JNS , entonces, aquí nosotros todo bien", ahondó.

Pese a su postura pacifica, Angie aclaró que, si bien, respeta que Sirvent lance su versión del grupo, el vocativo JNS le pertenece a ella, a sus compañeras y a Bobo Producciones, la empresa que las representa.

Instagram/jeansngoficial

"¿Mera verdad?, nosotras somos JNS, ellos son Jeans y ya está ¿no?, en cuanto a la cosa legal, me imagino que los abogados se estarán encargando, nosotras seguimos trabajando, construyendo, dedicándonos a lo que llevamos dedicando hace 10 años, a crecer el nombre JNS y a lo nuestro, esto ya es nuestro, ¿crecimos en un grupo?, sí, sin duda, pero hoy somos JNS ", destacó.

Aclaró que Sirvent nunca se acercó a ninguna de ellas para expresarles su plan de reconstruir el concepto de Jeans con nuevas jóvenes.

"Nada de hablar, ella nunca levantó el teléfono para platicarnos nada, ni contarnos nada, ni pedirnos nuestro apoyo, nada", precisó Angie.

A pesar de todo, la cantante no descarta que en un futuro, ella y sus compañeras lancen una gira por 30 años del grupo, en la que les gustaría invitar a todas las compañeras que formaron parte del concepto.

Las nuevas integrantes de Jeans ya han lanzado una versión renovada de la exitosa canción "Enferma de amor", que hicieran famosas las integrantes originales en el año 1997.

KR