Subastan cómic de Superman en nueve millones de dólares; ¿qué lo hace especial?

El cómic fue descubierto por tres hermanos mientras limpiaban el ático de su difunta madre, y fue subastado este mes en una casa de subastas de Texas, que afirma ser el cómic más caro jamás vendido.

Los hermanos encontraron la pieza en una caja de cartón debajo de un montón de periódicos viejos, polvo y telarañas en la casa de su difunta madre en San Francisco.

En la caja también había un puñado de otros cómics raros que ella y su hermano coleccionaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Ella les había dicho a sus hijos que tenía una valiosa colección de cómics escondida, pero nunca la habían visto hasta que pusieron su casa en venta y decidieron revisar sus pertenencias en busca de reliquias, comentó Lon Allen, vicepresidente de cómics en Heritage Auctions.

Los hermanos descubrieron la caja de cómics y enviaron un mensaje a la compañía de subastas, lo que llevó a Allen a volar a San Francisco a principios de este año para inspeccionar su copia de Superman No. 1 y mostrarla a otros expertos para su tasación.

"Estaba simplemente en un ático, dentro de una caja, podría haber sido desechado fácilmente, podría haber sido destruido de mil maneras distintas", expresó Allen. "Mucha gente se emocionó porque es simplemente cada factor de coleccionismo que podrías desear, todo en uno".

¿Porqué es tan raro?

El cómic Superman No. 1, lanzado en 1939 por Detective Comics Inc., es una de las pocas copias conocidas que existen y que está en excelente estado. “El Hombre de Acero” fue el primer superhéroe en incorporarse en la cultura pop, lo que ayudó a aumentar el valor de la copia entre los coleccionistas, junto con su improbable historia de fondo, señaló Allen.

En el incio del comic vemos una presentación del personaje y de sus superpoderes. En sólo una pagina nos explican su origen y capacidades. COMICCRITICO.BLOGSPOT.COM/ARCHIVO

El récord anterior para el cómic más caro del mundo se estableció el año pasado, cuando un Action Comics No. 1, que presentó por primera vez a Superman al mundo como parte de una antología, se vendió por seis millones de dólares. En 2022, otro Superman No. 1 se vendió por 5,3 millones de dólares.

Un pequeño anuncio interno en el cómic ayudó a los expertos a identificarlo como parte de la primera edición de 500 mil copias de Superman No. 1 jamás impresas. Allen estima que existen menos de 500 en la actualidad.

¿Cómo lo preservaron?

La copia no recibió ninguna protección especial, pero el clima fresco del norte de California ayudó a preservarla, dejándola con un lomo firme, colores vibrantes y esquinas nítidas, según un comunicado de Heritage Auctions, con sede en Dallas.

La copia fue calificada con un 9.0 de 10 por la compañía de calificación de cómics CGC, lo que significa que solo tenía los más leves signos de desgaste y envejecimiento.

Al igual que el comprador del cómic, los tres hermanos, que tienen entre 50 y 60 años, pidieron no ser identificados debido a la ganancia inesperada, según la casa de subastas.

"Esta no es simplemente una historia de papel y tinta viejos", señaló uno de los hermanos en un comunicado emitido por la casa de subastas. "Esto nunca se trató solo de un coleccionable. Es un testimonio de la memoria, la familia y las formas inesperadas en que el pasado encuentra su camino de regreso a nosotros".

