Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habrían sido privados de la libertad en la zona de Virreyes, en Zapopan. La Fiscalía del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investigan los hechos, los cuales presuntamente habrían ocurrido durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con el Comisario municipal, Roberto López Macías, se aseguró un vehículo, en el que supuestamente circulaban las víctimas y que presentaba indicios de la comisión de un delito. Este tenía impactos de bala en la carrocería.

"Hasta el momento no tenemos ninguna víctima. Se presume que pudieran ser agentes los que no encuentran. Dos personas, manifiestan, pero es un hecho que todavía no está confirmado", comentó.

El jefe de la policía municipal detalló que agentes de la Fiscalía estatal y de la Fiscalía federal ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando los peritajes correspondientes. Al momento, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana no se ha pronunciado acerca de la supuesta privación de la libertad de sus agentes.

OB