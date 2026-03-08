Domingo, 08 de Marzo 2026

Top 10 películas más vistas de la semana en Netflix México

Este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren

Yahaira Chagollan

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas más vistas en México durante la última semana, un ranking que confirma la preferencia del público por historias familiares, animación y títulos de aventura que han logrado mantenerse vigentes desde su llegada al catálogo digital.

El Top 10 semanal se construye a partir del mayor número de reproducciones con el que cuente alguna de las muchas películas disponibles en el catálogo de la plataforma y permite observar las tendencias de entretenimiento que dominan la conversación entre los suscriptores mexicanos.

1

La celda de los milagros

Luego de que lo enviaran a prisión por un crimen que no cometió, un padre devoto lucha por probar su inocencia, mientras su hija pequeña debe aprender a valerse por sí misma.

 

2

El mundo temblará

Durante la II Guerra Mundial, prisioneros judíos intentan escapar de un campo de exterminio para alertar al mundo sobre los planes de los nazis. Basada en una historia real.

 

3

Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

 

4

Los huérfanos

Dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.

 

5

Jerarquía

Justo antes del mayor golpe de su historia, la meticulosa operación criminal de dos hermanos comienza a descarrilarse con el regreso de una figura del pasado.

 

6

El paseo 8

La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz...

 

7

Acusada

La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.

 

8

Los locos Addams

Para seguir con su vida sombría y aislada, una familia espectral se muda a un suburbio aburrido, donde los planes comunitarios de una presentadora de TV chocan con su estilo.

 

9

Las guerreras K-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

 

10

Alguien tiene que ceder

Durante una escapada a la playa, Harry sufre un ataque al corazón... y conoce a la madre de su novia, una famosa escritora que no dará tregua al encantador sexagenario.

 

 

YC