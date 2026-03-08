A cuatro años de haber denunciado públicamente el abuso que vivió cuando tenía 14 años, la cantante Sasha Sokol aseguró que el productor Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un mensaje publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la exintegrante de Timbiriche explicó que dudó en hablar nuevamente sobre su caso, pues reconoce que muchas personas están cansadas de escuchar su historia. Sin embargo, afirmó que decidió hacerlo porque “el silencio jamás cambiará las cosas”.

La cantante recordó que, tras ganar dos instancias judiciales, su caso llegó hasta la SCJN, la cual ordenó a Luis de Llano ofrecer una disculpa pública y pagar una reparación económica que será donada a una institución dedicada a la defensa de menores. No obstante, señaló que el productor aún no cumple con estas obligaciones.

De acuerdo con la resolución, Luis de Llano tenía como fecha límite el 9 de enero de 2026 para emitir la disculpa pública. Hasta ahora, según denunció Sokol, esto no ha ocurrido.

La artista también explicó que el productor argumenta que no quiere revictimizarla al ofrecer una disculpa pública, lo cual calificó como “absurdo”. A su juicio, evitar cumplir con la sentencia solo prolonga el daño emocional.

Sokol indicó que, aunque el productor ha dejado de hablar de ella en entrevistas y tomó un curso de sensibilización sobre abuso sexual y prevención de violencia, todavía falta que cumpla con la disculpa pública y con el pago de la reparación del daño.

Finalmente, la cantante aseguró que, aunque resulte incómodo o repetitivo para algunos, seguirá alzando la voz cada 8 de marzo hasta que se asuma la responsabilidad por lo ocurrido.

“Estoy cansada, como muchas mujeres que buscan justicia. Pero seguiré hablando para que las cosas cambien; para mí y para todas”, expresó.

