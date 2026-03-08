La actriz Gaby Spanic volvió a hablar sobre el conflicto que en el pasado mantuvo con Carmen Salinas, conocida popularmente como Carmelita Salinas, y aseguró que la actriz y productora le causó daño. Sus declaraciones surgieron mientras recordaba el caso de presunto envenenamiento que denunció en 2010 contra una ex empleada.

Durante un encuentro con la prensa, entre ellos el programa De Primera Mano, la actriz fue consultada acerca de comentarios que recientemente hizo Beto Casellas en el podcast Penitenciaría, conducido por Saskia Niño de Rivera, en los que se mencionó a Carmelita Salinas. Ante estas preguntas, Spanic respondió que no está al tanto de esas declaraciones, aunque recordó que en el pasado la actriz mexicana presuntamente le causó un gran daño.

En la misma conversación, la protagonista de telenovelas afirmó que, a pesar de lo ocurrido, espera que la fallecida artista descanse en paz.

"Esa señora (Carmen Salinas) me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria. Celeste es una joyita y que se arrepentía de haberla apoyado, eh, pero ella no lo dijo públicamente porque no quiso doblar sus manitas", concluyó la actriz.

Durante la entrevista, Spanic también volvió a referirse al caso de presunto envenenamiento que denunció hace varios años. De acuerdo con su relato, el conflicto comenzó cuando señaló a su asistente, María Celeste Fernández, de haberla envenenado tanto a ella como a miembros de su familia. En aquel momento, la persona acusada fue absuelta de los cargos.

La actriz explicó que recientemente decidió solicitar la reapertura del caso debido a que, según indicó, detectó irregularidades dentro del proceso judicial.

“¿No? Se reabrió y adivinen qué: desapareció mi caso, lo quemaron, lo quemaron en el 2013”, afirmó.

Según detalló, su equipo legal se encuentra revisando lo sucedido, ya que el expediente, de acuerdo con su versión, no había sido cerrado de manera definitiva.

“Y entonces la abogada está metiendo esa resolución porque mi caso no está cerrado y entonces ellos ilegalmente (...) está quemado el caso y están averiguando el por qué se continúe”, declaró.

La actriz también señaló que las acusaciones y la polémica que surgieron en aquel momento tuvieron consecuencias en distintos aspectos de su vida.

“Porque eso que dijeron en aquella época que era mentira mía lo del envenenamiento, que también me afectó mi carrera, nos afectó la salud, tuvimos secuelas”, expresó.

Finalmente, Spanic reiteró que lo único que busca ahora es que las autoridades revisen nuevamente lo ocurrido para esclarecer el caso.

“Que se haga justicia, que se haga justicia”, sumó.

