Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 9 al 13 de marzo

Los horóscopos de la semana del 9 al 13 de marzo de Mhoni Vidente llegan con mensajes importantes del tarot y de las energías astrales que marcarán el rumbo de cada signo del zodiaco.

Durante estos días, las cartas revelan momentos de cambios, decisiones clave en el trabajo, movimientos en el amor y oportunidades económicas que podrían abrir nuevas puertas para varios signos.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga, esta etapa estará influenciada por energías de renovación y crecimiento, por lo que será fundamental dejar atrás lo negativo, ordenar las prioridades y enfocarse en proyectos personales y profesionales.

Aries

La carta del Loco guía esta etapa para Aries, una señal clara de nuevos comienzos y decisiones que pueden marcar un cambio importante en su vida. Es momento de actuar con madurez, perder el miedo a tomar decisiones fuertes y enfocarse en metas como mejorar la economía, encontrar un mejor trabajo o incluso planear un cambio de vivienda.

El 11 de marzo será su día más favorable, una jornada cargada de energía positiva que puede traer cierres de contratos, nuevos proyectos o la solución de trámites legales o migratorios. En salud, Aries debe cuidar especialmente el estómago y el intestino, ya que el estrés podría provocar gastritis o inflamaciones.

Sus números de la suerte son 38, 40 y 55, mientras que sus colores favorables serán el negro y el rojo. En el amor, los signos más compatibles serán Géminis, Leo y Capricornio, y para quienes tienen pareja podría haber noticias de embarazo. También se recomienda estudiar algo relacionado con idiomas, ventas o comercio internacional.

Tauro

La carta del Mago aparece para Tauro y anuncia una semana llena de oportunidades laborales y propuestas de negocio. Sin embargo, el signo deberá controlar su carácter y evitar dejarse llevar por pensamientos negativos o por lo que digan los demás.

El 10 de marzo será su día más importante, con posibles reuniones laborales, invitaciones sociales y conversaciones con superiores que podrían abrir la puerta a un ascenso o aumento salarial. No se recomienda prestar dinero durante estos días, ya que podría afectar su buena suerte.

Tauro deberá ponerse al corriente con pagos pendientes y concentrarse en fortalecer su estabilidad económica. Sus números mágicos serán 29, 44 y 56, con cuatro golpes de suerte. Los colores que atraerán energía positiva serán el azul y el blanco. En el amor, encontrará afinidad con Virgo, Libra y Capricornio.

Géminis

La carta de la Templanza invita a Géminis a mantener la calma y evitar dramatizar situaciones. Las energías recientes han generado estrés, celos o desconfianza, por lo que será fundamental analizar qué personas o situaciones están generando esa carga emocional y alejarse de ellas.

Su punto débil será la garganta y el sistema respiratorio, por lo que se recomienda reforzar el sistema inmunológico con vitaminas. Esta semana estará marcada por estudios, exámenes o juntas laborales.

El 9 de marzo será su mejor día, ideal para tomar decisiones importantes o visualizar metas a futuro. Sus números de la suerte son 32, 55 y 66, y los colores que atraerán buena energía serán el naranja y el azul. En cuestiones amorosas, los signos compatibles serán Libra, Acuario y Aries.

Cáncer

Para Cáncer aparece la carta del Sol, símbolo de crecimiento, estabilidad y éxito. Es una semana para dejar atrás relaciones o amistades negativas y apostar por una vida más equilibrada y próspera.

El 12 de marzo será su día más poderoso, cuando podría recibir propuestas laborales o ingresos extra. También será una etapa favorable para resolver asuntos legales y comenzar proyectos que aseguren estabilidad económica, como comprar una casa o iniciar un negocio.

En el amor, los signos más compatibles serán Escorpión, Sagitario y Piscis, con posibilidades de compromiso o matrimonio para quienes están en pareja. Sus números de la suerte serán 06, 09 y 35, mientras que los colores que lo beneficiarán serán el amarillo y el verde. La salud deberá cuidarse especialmente en temas hormonales y de tiroides.

Leo

La carta de la Rueda de la Fortuna indica un periodo de cambios positivos y crecimiento para Leo. Es momento de pensar más en su propio bienestar y dejar de cargar con responsabilidades económicas o emocionales de otras personas.

El 13 de marzo será su día más favorable, con la posibilidad de recibir dinero extra o resolver asuntos legales pendientes. También se recomienda continuar con estudios o cursos que fortalezcan su desarrollo profesional.

Leo deberá cuidar el estrés, la migraña y el insomnio, procurando descansar mejor. Sus números de la suerte serán 04, 09 y 25, mientras que los colores que atraerán buena energía serán el azul y el amarillo. En el amor, tendrá mayor compatibilidad con Capricornio, Aries y Géminis.

Virgo

La carta de la Torre marca una etapa de transformación para Virgo, enfocada en construir nuevas bases tanto en lo personal como en lo profesional. Será una semana intensa de trabajo y responsabilidades, pero con resultados positivos si mantiene la concentración.

El 11 de marzo será su día más importante, cuando podrían surgir oportunidades laborales o avances en asuntos legales o de herencias. Virgo deberá dejar atrás resentimientos del pasado y concentrarse en nuevos proyectos.

En salud, el punto débil serán los riñones y el páncreas, por lo que se recomienda tomar más líquidos y cuidar la alimentación. Sus números mágicos serán 36, 51 y 76, y sus colores de la suerte serán el blanco y el negro. En el amor, encontrará afinidad con Piscis, Tauro y Leo, y para algunos podría haber noticias de embarazo.

Estas predicciones muestran que la semana estará marcada por decisiones importantes, oportunidades económicas y cambios personales para varios signos del zodiaco. Mantener el equilibrio emocional, cuidar la salud y aprovechar los días clave será fundamental para sacar el mayor provecho a las energías del momento.

Libra

La carta del As de Oros anuncia una etapa de prosperidad para Libra. La buena racha continúa, pero el principal consejo es confiar más en sí mismo y reconocer su propio talento. Es momento de dejar atrás a personas que no valoran su inteligencia o su calidad humana.

El 10 de marzo será su día más favorable, con posibilidades de recibir dinero extra o recuperar un recurso que había dado por perdido. También se recomienda invertir en sí mismo, desde mejorar su imagen hasta realizar estudios que fortalezcan su crecimiento profesional.

Sus números de la suerte serán 03, 07 y 20, mientras que los colores que atraerán buena energía serán el verde y el amarillo. En el amor y las relaciones personales, los signos compatibles serán Géminis, Acuario y Tauro.

Escorpión

La carta del Carruaje invita a Escorpión a avanzar sin miedo y tomar decisiones importantes para mejorar su vida. Cambios de casa, trabajo o incluso de rumbo personal pueden presentarse durante estos días, y las cartas indican que es momento de actuar con determinación.

El 9 de marzo será su día clave, con actividades familiares, reuniones o celebraciones que podrían traer alegría y acercamiento con seres queridos. Sin embargo, deberá evitar cargar con problemas que no le corresponden.

En salud, el punto débil será el sistema digestivo, especialmente la gastritis o el reflujo. Sus números de la suerte serán 10, 21 y 68, mientras que los colores favorables serán el verde y el blanco. En el amor, tendrá afinidad con Piscis, Aries y Cáncer.

Sagitario

La carta del Mundo indica movimiento, viajes y nuevas experiencias para Sagitario. Es un periodo ideal para planear salidas al extranjero, arreglar papeles importantes como pasaporte o visa y abrirse a oportunidades profesionales fuera de su entorno habitual.

El 12 de marzo será su mejor día, con posibles reuniones laborales o negociaciones que pueden traducirse en contratos o proyectos importantes. También se recomienda saldar deudas pendientes y evitar gastos innecesarios.

Sus números de la suerte serán 11, 18 y 67, mientras que los colores que lo favorecerán serán el rojo intenso y el amarillo. En el amor, los signos más compatibles serán Leo, Libra y Tauro.

Capricornio

La carta de la Estrella trae un mensaje de esperanza y éxito para Capricornio. Es un momento ideal para tomar decisiones claras sobre el futuro, especialmente en temas laborales, económicos o de cambios de residencia.

El 10 de marzo será su día más poderoso, ideal para realizar trámites importantes o iniciar proyectos que fortalezcan su patrimonio. Las cartas sugieren que puede recibir un dinero inesperado o concretar un negocio que traerá beneficios.

Sus números mágicos serán 06, 19 y 30, mientras que los colores de la suerte serán el verde y el rojo. En el amor, los signos compatibles serán Tauro, Cáncer y Virgo.

Acuario

La carta del Juicio marca una etapa de reflexión y renovación para Acuario. Será una semana intensa, en la que deberá tomar decisiones firmes sobre trabajo, estudios o relaciones personales. El mensaje principal es dejar atrás rencores y enfocarse en avanzar.

El 11 de marzo será su día clave, ideal para iniciar proyectos o retomar planes que había dejado pendientes. También es un buen momento para comenzar nuevas actividades físicas o sociales que le permitan conocer personas positivas.

Sus números de la suerte serán 13, 16 y 49, mientras que los colores que atraerán energía positiva serán el amarillo y el rojo. En el amor, tendrá mayor compatibilidad con Virgo, Libra y Géminis.

Piscis

La carta del Emperador señala una etapa de fortaleza y crecimiento para Piscis, especialmente en este periodo cercano a su cumpleaños. Las cartas indican que ha logrado dejar atrás relaciones o situaciones del pasado que no le beneficiaban, lo que le permitirá avanzar con mayor estabilidad.

El 13 de marzo será su día más favorable, cuando podrían presentarse oportunidades laborales, ascensos o ingresos extra. También se aconseja mantener el equilibrio emocional y evitar cargar con los problemas de otras personas.

Sus números mágicos serán 15, 18 y 33, mientras que los colores que atraerán buena energía serán el azul y el rojo. En el amor, los signos compatibles serán Escorpión, Leo y Géminis, con posibilidades de iniciar una relación importante.

Las predicciones indican que esta semana estará llena de oportunidades para quienes sepan aprovechar las señales del destino. Cambios laborales, viajes, nuevas relaciones y decisiones personales marcarán el camino para varios signos del zodiaco en los próximos días.

Con información de Mhoni Vidente

MF