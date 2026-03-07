La cuenta regresiva para la ceremonia de los premios Oscar ya comenzó y en cuestión de días se conocerá a las películas, directores, actores y producciones que se llevarán la codiciada estatuilla de la Academia. Sin embargo, no todos han tenido la oportunidad de ver las cintas nominadas, ya sea por falta de tiempo, por la carga de trabajo o porque las responsabilidades familiares han complicado encontrar un espacio para ir al cine.

Aun así, todavía hay oportunidad de ponerse al corriente antes de la premiación. En los últimos meses, varias de las películas que lograron al menos una nominación han llegado a distintas plataformas de streaming, lo que permite disfrutarlas desde casa y a cualquier hora.

Si estás interesado en conocer cuáles son los títulos que compiten este año y en qué servicios están disponibles, a continuación te compartimos una guía con algunas de las películas nominadas y las plataformas donde puedes verlas sin necesidad de salir de casa.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar?

HBO MAX

"Alabama: presos del sistema" ("The Alabama Solution")

Nominado a Mejor Documental. Filmado con teléfonos de contrabando, este documental de HBO ofrece una mirada a uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de Estados Unidos.

"Jurassic World: renace" ("Jurassic World: Rebirth")

Nominada en la categoría de Efectos Visuales. Scarlett Johansson interpreta a una aventurera que acepta la misión de obtener sangre de algunos de los dinosaurios más grandes y peligrosos que existen.

"La hora de la desaparición" ("Weapons")

A cierta hora de la madrugada, todos los niños de un pueblo se levantan y salen de sus casas para no volver jamás. Amy Madigan destaca en el elenco con su nominación en Coactuación Femenina.

"Pecadores" ("Sinners")

Nominada a Mejor Película. La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla al presentar el vampirismo desde una perspectiva distinta: ambientada en un pequeño pueblo y con gran parte de la historia desarrollándose dentro de una cantina, además de un final inesperado.

"Una batalla tras otra" ("One Battle After Another")

La nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio cuenta la historia de un exrevolucionario que debe regresar a la acción para enfrentar a viejos enemigos. Es considerada una de las favoritas para llevarse los premios de Mejor Película y Dirección.

NETFLIX

“Frankenstein”

La película ha generado gran expectativa desde su estreno en el Festival de Venecia. El tapatío Guillermo del Toro está nominado a Mejor Guion Adaptado y a Mejor Película en su papel como productor.

"Las guerreras K-Pop" ("KPop Demon Hunters")

Considerado el fenómeno de Netflix en 2025, el filme —en el que participó el animador mexicano Cruz Contreras— sigue a un grupo femenino de K-Pop que combate demonios. Es una de las favoritas en la categoría de Animación.

"La vecina perfecta" ("The Perfect Neighbor")

Nominado a Mejor Documental. La historia parte de un desacuerdo entre vecinos en Florida que toma un giro fatal, reconstruido con imágenes de cámaras corporales de la policía y entrevistas.

“Sueño de trenes”

Nominada a Mejor Película. Ambientada a inicios del siglo pasado, sigue la historia de un leñador que, tras perder a su familia, intenta reconstruir su vida y adaptarse a su entorno.

MUBI

"Fue sólo un accidente" ("Yek Tasadof-e Sadeh")

Nominada a Película Internacional. El director Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro, presenta una fábula moral que combina comedia negra con una intensa búsqueda de la verdad.

"La hermanastra fea" ("Den Stygge Stesøsteren")

Nominada en la categoría de Maquillaje. Se trata de una historia de terror inspirada en el clásico cuento de Cenicienta.

"Valor sentimental" ("Sentimental Value")

Protagonizada por Stellan Skarsgård, explora la relación entre un cineasta que intenta retomar su carrera mientras enfrenta conflictos con sus hijas. Está nominada a Película Internacional.

APPLE TV

"Abrázame en la luz" ("Come See Me in the Good Light")

Nominada a Mejor Documental. Narra el viaje de dos poetas que, frente a una enfermedad terminal, reflexionan sobre el amor, la mortalidad y los momentos fugaces de la vida.

"A través del fuego" ("The Lost Bus")

Nominada a Mejores Efectos Visuales. Protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera, explora lo ocurrido durante el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en un siglo y las lecciones para evitar tragedias futuras.

"F1: la película" ("F1: The Movie")

Nominada a Mejor Película. Brad Pitt interpreta a un piloto retirado que regresa a las pistas para ayudar a un joven talento del automovilismo, en una cinta filmada durante varios Grandes Premios alrededor del mundo.

PRIME VIDEO

“Bugonia”

Emma Stone protagoniza esta historia en la que interpreta a una mujer que es secuestrada por personas que creen que está involucrada en una invasión alienígena a la Tierra. Sólo está disponible en renta o compra.

"La máquina" ("The Smashing Machine")

Nominada en la categoría de Maquillaje. Dwayne Johnson interpreta al peleador Mark Kerr, cuya carrera en el ring estuvo marcada por su lucha contra la adicción, el dolor y la fama.

"Song Sung Blue: sueño inquebrantable" ("Song Sung Blue")

Basada en una historia real, sigue a dos músicos de una banda tributo a Neil Diamond que demuestran que nunca es tarde para encontrar el amor y perseguir los sueños. Disponible únicamente en renta o compra.

FILMELIER+

"La voz de Hind Rajab" ("Sawt Hind Rajab")

Nominada a Película Internacional. Recrea la llamada de emergencia que voluntarios de la Media Luna Roja recibieron el 29 de enero de 2024 de una niña de seis años atrapada en un auto bajo fuego en Gaza.

"Un don nadie contra Putin" ("Mr. Nobody Against Putin")

Nominado a Mejor Documental. La historia sigue a un profesor ruso que documenta en secreto cómo la escuela de su ciudad se transforma en un centro de reclutamiento durante la invasión de Ucrania.

DISNEY+

“Elio”

Película de Pixar cuyo protagonista es un niño que, de manera accidental, se convierte en el embajador intergaláctico de la Tierra tras ser transportado al Communiverse por extraterrestres.

“Zootopia 2”

La secuela sigue a sus protagonistas —una conejita policía y un zorro— mientras enfrentan a un misterioso reptil que altera la vida de los mamíferos en la ciudad.

Aún en cines

• "Amelie y los secretos de la lluvia"

• "Avatar: fuego y cenizas"

• "El agente secreto"

• "Marty supremo"

• "Hamnet"

• "Si pudiera, te patearía"

• "Sirat"

