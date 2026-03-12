Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 13 al 15 de marzo

Las predicciones del fin de semana siempre generan expectativa entre quienes buscan orientación en los movimientos de los astros.

Mhoni Vidente comparte sus mensajes para cada signo del zodiaco del 13 al 15 de marzo, un periodo en el que la energía se mueve con intensidad y puede traer oportunidades, decisiones importantes y momentos de reflexión en temas de amor, trabajo y bienestar personal.

Aries

Para Aries, este fin de semana se presenta con bastante actividad y pendientes por resolver. La recomendación principal es mantener la calma y no tomarse de manera personal situaciones que escapan de su control. La prisa por terminar tareas podría generar estrés, por lo que organizar bien el tiempo será clave.

Este signo tiende a absorber la energía de su entorno, por lo que conviene protegerse de comentarios negativos y mantener una actitud firme. Un pequeño ritual de protección, como llevar un limón verde en la bolsa, podría ayudar a cortar vibraciones pesadas. El viernes se perfila como un día especialmente favorable y el 15 de marzo destaca como jornada de suerte.

En el terreno sentimental, podrían surgir nuevas conexiones con personas afines si estás soltero. Para quienes tienen pareja, lo mejor será evitar discusiones provocadas por celos o malentendidos. El domingo también apunta a momentos sociales agradables, con posibilidad de comprar ropa para una fiesta o asistir a un concierto. Tus números de la suerte son 05 y 14, y el color que potencia tu energía es el rojo.

Tauro

Tauro vivirá días enfocados en la convivencia y el disfrute con las personas cercanas. Después de un periodo de esfuerzo, el fin de semana se presta para relajarse y fortalecer vínculos familiares o de amistad.

También podrían presentarse buenas noticias económicas, como la llegada de un dinero que estaba pendiente, quizá relacionado con un pago atrasado o una bonificación. Esta entrada extra permitirá organizar mejor tus finanzas y ponerte al corriente con compromisos económicos, especialmente tarjetas o colegiaturas.

En el ámbito amoroso, la comunicación será fundamental. Hablar con claridad con tu pareja ayudará a despejar dudas y a definir metas en común. Para los Tauro que están solteros, aparece la posibilidad de un romance con alguien de Capricornio o Acuario, signos con los que podría surgir una conexión especial. El domingo será un día ideal para una salida romántica o un paseo. Tus números de la suerte son 03 y 17, mientras que el azul fuerte será tu color de la fortuna.

Géminis

El viernes podría sentirse algo complicado para Géminis debido a energías cruzadas en su entorno. Por esta razón, se aconseja evitar trámites importantes o solicitar créditos durante estos días, ya que podrían surgir retrasos o inconvenientes.

Para mantener el equilibrio energético, puedes recurrir a elementos de protección como el perfume de sándalo o agua bendita, herramientas espirituales que ayudan a limpiar el ambiente. Este periodo también podría traer cambios emocionales, influenciados por el movimiento de los astros.

Entre las noticias positivas aparece una invitación para viajar en Semana Santa, propuesta que conviene aceptar y comenzar a planear. En el terreno sentimental, algunas parejas podrían plantearse darse un tiempo para reflexionar sobre la relación. También es posible que atiendas temas de salud relacionados con la garganta o las vías respiratorias. Durante el fin de semana comprarás un obsequio para un familiar cercano. Tus números de la suerte son 21 y 37, y tu color es el amarillo. Para los Géminis casados, se abre la posibilidad de un embarazo.

Cáncer

La suerte acompañará a Cáncer durante estos días, especialmente el 13 de marzo, fecha que podría traer oportunidades para avanzar en temas profesionales. Es un buen momento para mostrar iniciativa y confiar en tu intuición.

Para atraer energías positivas, se recomienda usar prendas de color rojo o blanco, o colocar un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo como símbolo de protección espiritual. Además, podrías recibir una invitación para realizar un viaje con amigos, lo que traerá momentos de alegría y desconexión de la rutina.

En el ámbito material, existe la posibilidad de analizar una inversión importante, como la compra de una casa o un automóvil. Antes de tomar la decisión conviene evaluar con calma cada detalle. Tus talentos en comunicación y creatividad también podrían impulsarte a tomar cursos o capacitaciones que fortalezcan tu desarrollo profesional.

En el amor, los Cáncer solteros podrían vivir un encuentro intenso con alguien del signo Escorpión, aunque es posible que se trate de una relación apasionada pero sin compromisos formales. Tus números de la suerte son 07 y 23, y tus colores protectores serán verde y blanco.

Leo

Para Leo, el 13 de marzo marca el inicio de cambios importantes, especialmente en el área laboral. El ambiente podría sentirse tenso por los movimientos energéticos del universo, por lo que será fundamental mantener la calma y evitar enfrentamientos innecesarios.

Buscar equilibrio espiritual será clave durante estos días. Encender una vela roja y pedir protección al Arcángel Miguel puede ayudarte a mantener serenidad y claridad. Mientras tanto, continúas cuidando tu alimentación y pensando en cambios físicos; si consideras realizarte una cirugía estética, lo ideal será esperar hasta mayo, cuando las energías serán más favorables.

En el amor, quienes tienen pareja estarán más afectuosos y podrían comenzar a hablar sobre dar un paso importante, como vivir juntos. También aparece la posibilidad de recibir dinero que te debían, posiblemente relacionado con la venta de un automóvil. El fin de semana podría incluir reuniones familiares o la celebración de un cumpleaños. Tus números de la suerte son 01 y 66, y el color que te favorece es el naranja.

Virgo

Virgo inicia el fin de semana con un ambiente social activo. Una invitación a una fiesta o reunión podría convertirse en el escenario perfecto para relajarte y dejar de lado las preocupaciones. Las energías se muestran positivas para tu signo y podrían llegar sorpresas agradables.

A pesar de la buena racha, conviene mantener prudencia con el dinero y evitar gastos innecesarios. Ahorrar será importante para organizar un viaje durante las próximas vacaciones de Semana Santa. En el ámbito familiar, podrías vivir un momento tenso con tu pareja relacionado con la salud de un ser querido, pero la clave será mantener la calma y ofrecer apoyo emocional.

Entre los detalles agradables del fin de semana destaca la posibilidad de recibir un perfume como obsequio de alguien especial, lo que podría marcar el inicio de una nueva historia romántica. También es posible que acudas al médico para revisar temas hormonales, aunque no habrá motivos de preocupación.

Los Virgo solteros tendrán oportunidades para conocer personas con intereses similares y comenzar una relación estable, especialmente con signos como Capricornio y Tauro. Tus números de la suerte son 13 y 77, y tu color de poder es el azul.

Libra

Para Libra, estos días podrían estar marcados por actividad laboral adicional, especialmente relacionada con ventas o proyectos que requieren atención inmediata. Aunque el trabajo avance, en el terreno sentimental podrían surgir pequeños roces con la pareja, por lo que será importante evitar reaccionar con demasiada sensibilidad.

Las energías del momento pueden influir en tu estado emocional, así que lo mejor será mantener la calma y no tomar las situaciones de forma personal. También podrías dedicar parte del fin de semana a realizar trámites relacionados con un viaje que planeas para abril junto a tus padres, posiblemente relacionado con permisos migratorios o una visa.

Entre los momentos agradables aparece una invitación a un concierto que disfrutarás mucho. En el ámbito profesional, tu carácter noble te ha ganado el cariño de muchos, pero también será necesario mostrar más firmeza para evitar que otros se aprovechen de tu buena voluntad. El 13 de marzo llega con un golpe de suerte para ti. Tus números serán 02 y 23, y el color que potenciará tu energía será el blanco.

Escorpión

Escorpión podría atravesar un fin de semana de reflexión en asuntos del corazón. Algunas dudas sobre la relación de pareja podrían aparecer, incluso la idea de tomar distancia por un tiempo. Sin embargo, será importante recordar que muchas preocupaciones nacen en la mente y no siempre se convierten en realidad.

El 13 de marzo es un día propicio para realizar un ritual de limpieza energética que te ayude a cerrar ciclos. Un listón rojo con tres nudos colocado en el tobillo izquierdo durante tres días y luego quemado simboliza dejar atrás lo negativo. También se recomienda usar perfume de sándalo para fortalecer la energía personal.

En el amor, se aproxima la posibilidad de conocer a alguien especial del signo Cáncer o Piscis, con quienes podrías tener una conexión emocional profunda. En temas de salud conviene prestar atención a los riñones y mantener una buena hidratación. El sábado será ideal para salir de fiesta, renovar el guardarropa o disfrutar con amigos. Tus números de la suerte son 33 y 50, y los colores que te favorecerán serán amarillo y verde.

Sagitario

Aunque Sagitario pertenece al elemento fuego, estos días podrías sentir con mayor intensidad las emociones de quienes te rodean, absorbiendo tensiones que no te corresponden. Las energías en el trabajo podrían sentirse pesadas, por lo que será importante buscar equilibrio espiritual.

Encender una vela blanca y pedir protección a tu ángel guardián puede ayudarte a recuperar tranquilidad. También puedes utilizar agua bendita antes de salir de casa para atraer buenas vibraciones. Durante el fin de semana estarás ocupado con trámites escolares o pagos de colegiaturas.

El sábado podrías comprar ropa para asistir a una fiesta donde conocerás personas interesantes, incluso alguien que despierte tu interés romántico. También se presenta la posibilidad de asistir a un partido de fútbol con amigos. Una noticia de embarazo dentro de la familia traerá alegría y unión entre los tuyos. Tus números de la suerte son 09 y 22, y tu color será el naranja. Es un buen momento para cerrar definitivamente capítulos amorosos del pasado.

Capricornio

Capricornio atraviesa un periodo de crecimiento y estabilidad profesional. Durante este fin de semana las energías se alinean a tu favor, lo que te permitirá resolver asuntos laborales pendientes y poner en orden algunos compromisos económicos atrasados.

Utilizar ropa en tonos azules o rojos podría ayudarte a potenciar la buena fortuna. También podrías recibir una invitación para viajar o visitar familiares, lo que traerá momentos agradables fuera de la rutina. En el trabajo se vislumbran cambios inesperados, incluso la posibilidad de un nuevo puesto o responsabilidades diferentes que terminarán siendo positivas para tu desarrollo.

En el amor, los signos con mayor compatibilidad durante este periodo serán Aries y Tauro, con quienes podrías vivir relaciones intensas o incluso estables. Será un fin de semana con mucha pasión y emociones fuertes. Procura cuidar tu salud manteniendo una rutina de ejercicio y descanso adecuado. Tus números de la suerte son 12 y 44, y tus colores de poder serán rojo y azul. También podrías decidir renovar tu celular por un modelo más moderno.

Acuario

El viernes se presenta con bastante actividad laboral para Acuario, además de una supervisión más cercana por parte de tus superiores. Mantener el orden en tus responsabilidades será fundamental, ya que se aproxima una oportunidad de crecimiento profesional o incluso un ascenso dentro de tu área.

Si mantienes disciplina y constancia, la recompensa económica llegará en el momento adecuado. En cuestiones de salud conviene prestar atención a la garganta y los pulmones, por lo que una visita preventiva al médico podría ser buena idea.

También será un momento para sanar relaciones personales. Dejar el orgullo a un lado y pedir disculpas si es necesario traerá paz emocional. El fin de semana estará lleno de reuniones familiares, celebraciones y momentos de convivencia. Podrías comprar un reloj nuevo o cambiar tu celular por uno más actual. El domingo será ideal para organizar documentos escolares o pagos pendientes. Tus números de la suerte son 15 y 99, y tu color es el rojo.

Piscis

Para Piscis, el 13 de marzo marca el inicio de una etapa importante de renovación. Al encontrarte en tu temporada de cumpleaños, las energías positivas estarán muy presentes y te impulsarán a avanzar hacia metas que has estado planeando desde hace tiempo.

Durante estos días podrías recibir un regalo que te hará sentir muy especial. También reflexionarás sobre cambios necesarios en el ámbito laboral para mejorar tu situación económica o encontrar mayor estabilidad. El viernes se presenta especialmente favorable para comenzar proyectos o tomar decisiones importantes.

Un dinero extra podría llegar, ya sea por el pago de una deuda pendiente o un ingreso inesperado. El sábado recibirás una invitación para asistir a una fiesta acompañado de tu pareja o de alguien cercano. En temas de salud conviene cuidar la espalda y evitar tensiones excesivas. También existe la posibilidad de que llegue una mascota a tu vida como regalo o nueva compañía.

El domingo será un buen día para organizar documentos relacionados con seguros médicos o trámites personales. Tus números de la suerte son 18 y 77, y los colores que te traerán buena energía serán azul y rojo. En el amor, tus mejores compatibilidades durante este periodo serán con Escorpión y Leo.

Con información de Mhoni Vidente

MF