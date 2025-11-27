Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer jueves de 2x1 en Ticketmaster de noviembre hoy jueves 27. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Estos son todos los eventos al 2x1 en Ticketmaster este 20 de noviembre

Rock en Español en La Maraka en México

Fangoria en el Palacio de los Deportes en México

Coro Gay Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México

SFDK en el Pabellón del Palacio de los Deportes en México

Manuel Medrano en el Auditorio Banamex en Monterrey

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional en México

Bendito Rodeo en el Parque SMP en Santiago

El Trono de México en el Auditorio Nacional en México

Nxrcisistx 20 años con desprecio en el Teatro Metropólitan en México

Fangoria en el Teatro Estudio Cavaret en Zapopan

Los Ángeles Negros en el Sede Stage en Tlajomulco de Zúñiga

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional en México

La Auténtica de Gildardo Zárate Más invitados especiales en el Teatro Metropólitan en México

Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú en México

Mosy y sus amigos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México

ZooCabaret en el Foro A poco No en México

Daniel Boaventura en el Escenario GNP Seguros en Monterrey

T.A.T.U. en La Maraka en México

Tributo a Queen en el Teatro Tepeyac en México

Músicas del mundo antiguo en el Teatro Sergio Magaña en México

Camilo Séptimo en el Teatro Diana en Guadalajara

Flor Bertotti en el Auditorio Telmex en Zapopan

Say Ocean en el Foro Tims de Monterrey

Esto sí es Despecho en La Maraka en México

Los Korucos en el Teatro Metropólitan en México

Laureano Brizuela en La Maraka en México

The Rasmus en el Auditorio Telmex en Zapopan

Los Monólogos de la Lonja en el Foro A Poco No en México

Fato en el Foro Red Access en México

ODISSEA en Concierto - homenaje a las Mentiras en el Alboa Mundo E en Tlanepantla de Baz

The Rasmus en el Auditorio Banamex en Monterrey

Danny Frank en el Teatro Metropólitan en México

Do you remember en el Foro Red Access en México

Elvis Christmas Concierto homenaje by Héctor Ortiz en Metepec

Kevin Roldán en el Sede Stage en Tlajomulco de Zúñiga

DLD en La Maraka en México

The Rasmus en el Velodromo en México

Harry Potter Tributo Sinfónico en el Escenario GNP Seguros en Monterrey

Dos Voces, un sentimiento Arguro Vargas y Steeven Sandoval en el Teatro Diana en Guadalajara

The big band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka en México

La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y XIU García en el Teatro Metropólitan en México

Los chinacos de Toño Medina en el Lunario del Auditorio Nacional en México

Maelo Ruiz y Diego Morán en La Maraka en México

Los Baby's en el Teatro Diana en Guadalajara

I Love Dance en el Palacio de los Deportes en México

Rosy Arango en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México

Mercurio en La Maraka en México

Los caballeros del zodiaco en el Teatro Xola Julio Prieto en México

Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Mundo E en México

San Francisco Disco Band en el Foro Red Access en México

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional en México

Navidad con The Beatles en el Teatro Tepeyac en México

Alma Sureña en el Foro Red Access en México

Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca Vista Hermosa

Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Artz Pedregal en México

Sonido Gallo Negro en La Maraka en México

Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Alboa Artz Pedregal en México

Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Cuernavaca en Cuernavaca

El gran showman en el Teatro Xola Julio Prieto en México

El Señor de los Anillos en el Teatro Xola Julio Prieto en México

Harry Potter Tributo en el Teatro Xola Julio Prieto en México

Oscar D' León en el Auditorio Nacional de México

Leiva en el Auditorio Nacional de México

Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access en México

Los Askis en el Auditorio Nacional de México

Marta Sánchez en La Maraka en México

M2M en La Maraka en México

Collage en el Foro Red Access en México

Luis Ángel "El Flaco" en el Escenario GNP Seguros en Monterrey

La Castañeda en La Maraka en México

Arcano en el Auditorio Nacional en México

Natalie Imbruglia en La Maraka en México

Reyno en el Teatro Diana en Guadalajara

Francisco Céspedes en La Maraka en México

Kalimba en el Auditorio Nacional en México

Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan en México

Manoella Torres en el Teatro Metropólitan en México

Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Metepec en Metepec

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex en Zapopan

Jaime Varela en el Teatro Metropólitan en México

Edith Márquez en el Auditorio Nacional en México

Sixpence None the Richer en La Maraka en México

Lorenzo Antonio en La Maraka en México

Tatiana en La Maraka en México

Elefante en el Auditorio Nacional en México

Masters & Sinners en La Maraka en México

La Texana en el Teatro Metropólitan en México

Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka en México

Fernando Delgadillo en La Maraka en México

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional en México

Diego Morán en La Maraka en México

Nicho Hinojosa en La Maraka en México

DM Experience "Lo mejor de Depeche Mode en Vivo" en La Maraka en México

Los Taguru en el Auditorio Nacional en México

Sotomayor - Wabi Sabi en La Maraka en México

Davida Zahan en La Maraka en México

Men At Work en La Maraka en México

Danny Frank en La Maraka en México

Paty Cantú en La Maraka en México

La La Love You en el Auditorio Nacional en México

Alizée en La Maraka en México

Kooltown La Fiesta de las Galaxias en el Teatro Metropólitan en México

Enrique Guzmán en La Maraka en México

Porfi Baloa en La Maraka en México

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio en La Maraka en México

