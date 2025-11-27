Jueves, 27 de Noviembre 2025

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación la lista completa de eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Ticketmaster tiene todos estos boletos al 2x1 solo hoy jueves 27 de noviembre. SUN / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer jueves de 2x1 en Ticketmaster de noviembre hoy jueves 27. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Estos son todos los eventos al 2x1 en Ticketmaster este 20 de noviembre

  • Rock en Español en La Maraka en México
  • Fangoria en el Palacio de los Deportes en México
  • Coro Gay Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México
  • SFDK en el Pabellón del Palacio de los Deportes en México
  • Manuel Medrano en el Auditorio Banamex en Monterrey
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional en México
  • Bendito Rodeo en el Parque SMP en Santiago
  • El Trono de México en el Auditorio Nacional en México
  • Nxrcisistx 20 años con desprecio en el Teatro Metropólitan en México
  • Fangoria en el Teatro Estudio Cavaret en Zapopan
  • Los Ángeles Negros en el Sede Stage en Tlajomulco de Zúñiga
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional en México
  • La Auténtica de Gildardo Zárate Más invitados especiales en el Teatro Metropólitan en México
  • Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú en México
  • Mosy y sus amigos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México
  • ZooCabaret en el Foro A poco No en México
  • Daniel Boaventura en el Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • T.A.T.U. en La Maraka en México
  • Tributo a Queen en el Teatro Tepeyac en México
  • Músicas del mundo antiguo en el Teatro Sergio Magaña en México
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana en Guadalajara
  • Flor Bertotti en el Auditorio Telmex en Zapopan
  • Say Ocean en el Foro Tims de Monterrey
  • Esto sí es Despecho en La Maraka en México
  • Los Korucos en el Teatro Metropólitan en México
  • Laureano Brizuela en La Maraka en México
  • The Rasmus en el Auditorio Telmex en Zapopan
  • Los Monólogos de la Lonja en el Foro A Poco No en México
  • Fato en el Foro Red Access en México
  • ODISSEA en Concierto - homenaje a las Mentiras en el Alboa Mundo E en Tlanepantla de Baz
  • The Rasmus en el Auditorio Banamex en Monterrey
  • Danny Frank en el Teatro Metropólitan en México
  • Do you remember en el Foro Red Access en México
  • Elvis Christmas Concierto homenaje by Héctor Ortiz en Metepec
  • Kevin Roldán en el Sede Stage en Tlajomulco de Zúñiga
  • DLD en La Maraka en México
  • The Rasmus en el Velodromo en México
  • Harry Potter Tributo Sinfónico en el Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • Dos Voces, un sentimiento Arguro Vargas y Steeven Sandoval en el Teatro Diana en Guadalajara
  • The big band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka en México
  • La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y XIU García en el Teatro Metropólitan en México
  • Los chinacos de Toño Medina en el Lunario del Auditorio Nacional en México
  • Maelo Ruiz y Diego Morán en La Maraka en México
  • Los Baby's en el Teatro Diana en Guadalajara
  • I Love Dance en el Palacio de los Deportes en México
  • Rosy Arango en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México
  • Mercurio en La Maraka en México
  • Los caballeros del zodiaco en el Teatro Xola Julio Prieto en México
  • Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Mundo E en México
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Access en México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional en México
  • Navidad con The Beatles en el Teatro Tepeyac en México
  • Alma Sureña en el Foro Red Access en México
  • Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca Vista Hermosa
  • Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Artz Pedregal en México
  • Sonido Gallo Negro en La Maraka en México
  • Elvis Christmas Concierto Homenaje by Héctor Ortiz en Alboa Artz Pedregal en México
  • Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Cuernavaca en Cuernavaca
  • El gran showman en el Teatro Xola Julio Prieto en México
  • El Señor de los Anillos en el Teatro Xola Julio Prieto en México
  • Harry Potter Tributo en el Teatro Xola Julio Prieto en México
  • Oscar D' León en el Auditorio Nacional de México
  • Leiva en el Auditorio Nacional de México
  • Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access en México
  • Los Askis en el Auditorio Nacional de México
  • Marta Sánchez en La Maraka en México
  • M2M en La Maraka en México
  • Collage en el Foro Red Access en México
  • Luis Ángel "El Flaco" en el Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • La Castañeda en La Maraka en México
  • Arcano en el Auditorio Nacional en México
  • Natalie Imbruglia en La Maraka en México
  • Reyno en el Teatro Diana en Guadalajara
  • Francisco Céspedes en La Maraka en México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional en México
  • Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan en México
  • Manoella Torres en el Teatro Metropólitan en México
  • Old Days Band & Strings 70s 80s 90s en Alboa Metepec en Metepec
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex en Zapopan
  • Jaime Varela en el Teatro Metropólitan en México
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional en México
  • Sixpence None the Richer en La Maraka en México
  • Lorenzo Antonio en La Maraka en México
  • Tatiana en La Maraka en México
  • Elefante en el Auditorio Nacional en México
  • Masters & Sinners en La Maraka en México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan en México
  • Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka en México
  • Fernando Delgadillo en La Maraka en México
  • Aleks Syntek en el Auditorio Nacional en México
  • Diego Morán en La Maraka en México
  • Nicho Hinojosa en La Maraka en México
  • DM Experience "Lo mejor de Depeche Mode en Vivo" en La Maraka en México
  • Los Taguru en el Auditorio Nacional en México
  • Sotomayor - Wabi Sabi en La Maraka en México
  • Davida Zahan en La Maraka en México
  • Men At Work en La Maraka en México
  • Danny Frank en La Maraka en México
  • Paty Cantú en La Maraka en México
  • La La Love You en el Auditorio Nacional en México
  • Alizée en La Maraka en México
  • Kooltown La Fiesta de las Galaxias en el Teatro Metropólitan en México
  • Enrique Guzmán en La Maraka en México
  • Porfi Baloa en La Maraka en México
  • Fernando Delgadillo y Alejandro Filio en La Maraka en México

