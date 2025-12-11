¡Corre! Ticketmaster ofrece seis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 11 de diciembre de 2025 . A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto Jueves 12 de febrero de 2026 Maelo Ruiz Teatro Diana Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

