Tras varias semanas de especulaciones y sospechas, este jueves por fin DC Studios y Warner Bros. Pictures sorprendieron a sus fanáticos con el lanzamiento del tráiler oficial de la nueva película que se incorpora al renovado universo de superhéroes: Supergirl.

La cinta, producida por James Gunn y Peter Safran, dirigida por Craig Gillespie, escrita por Ana Nogueira y protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, se ha convertido rápidamente en uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Con este primer vistazo, DC deja claro que Supergirl será un punto clave dentro de la reconstrucción del universo cinematográfico encabezado por Gunn , pues promete mostrar una versión más compleja, oscura y emocional de Kara Zor-El, distinta a las interpretaciones previas del personaje.

El adelanto muestra secuencias cargadas de acción, momentos de introspección y a una protagonista que deberá enfrentar su origen, su poder y un mundo que no siempre está listo para ella.

¿De qué tratará la nueva película Supergirl?

El tráiler revela a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, como un nuevo tipo de heroína “imperfecta”, completamente distinta a su famoso primo Superman.

El avance muestra a Kara celebrando su cumpleaños número 23 en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarca en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.

La película mezclará ciencia ficción, acción y drama emocional, explorando la compleja personalidad de la superheroína.

Krypto, el superperro, también tiene una presencia destacada en el tráiler y reforzará la conexión con Superman, convirtiéndose en una pieza importante de la trama.

¿Cuándo se estrena Supergirl en cines?

Supergirl llegará a las salas de cine a nivel internacional el próximo 26 de junio de 2026.

Sin embargo, en México y otros países de Latinoamérica, el estreno será desde el 25 de junio de 2026 , y ya se perfila como una de las películas más comentadas del próximo verano.

