El regreso de un clásico: la mirada de Diego Amozurrutia en 'Doménica Montero'

En un momento en que la televisión mexicana experimenta una transición profunda —donde el melodrama clásico busca dialogar con las plataformas digitales, los ritmos acelerados del consumo audiovisual y las expectativas de un público cada vez más fragmentado— el regreso de "Doménica Montero" representa un gesto doble: una apuesta por la tradición y, al mismo tiempo, un replanteamiento del lenguaje que ha definido a la telenovela por más de medio siglo.

La historia —basada en un relato clásico de Inés Rodena, fuente también de versiones como "La dueña" (1995) y "Soy tu dueña" (2010)— sigue a una mujer poderosa, reconocida empresaria y filántropa, que es plantada en el altar y devorada por el escrutinio social. Esta reescritura dialoga con la imagen melodramática de la "novia perfecta", que hoy se confronta con las presiones de la visibilidad digital, el juicio público y las formas contemporáneas de construir (o destruir) la reputación femenina. En ese universo, aparece "Max Langer", interpretado por Diego Amozurrutia, quien funge como una presencia ambigua entre lo romántico, lo perturbador, y las contradicciones humanas.

"Este personaje me exigió mucho. Es un personaje híbrido. El melodrama tiene el bueno, el malo, y este es un personaje que navega entre los dos mundos", comparte el actor Diego Amozurrutia para EL INFORMADOR.

"Max Langer es un tipo misterioso, no se sabe mucho de dónde viene, quién es su familia. Eso es lo interesante del personaje. Su misterio y su también su sensibilidad porque aunque tiene tintes de villano, termina enamorándose profundamente de Doménica Montero hasta el punto de llevarlo a una obsesión".

Los nuevos melodramas en tiempos de la inmediatez

Las telenovelas han tenido que adaptarse a los nuevos formatos y consumos de la gente, donde impera la inmediatez de las redes sociales. "Doménica Montero" no es la excepción. No obstante, lejos de ser una dificultad, esto representa un reto creativo, en palabras de Amozurrutia. "A mí los retos actuales me gustan, por eso tocó representar al buen Max" afirma. "Cada papel es distinto, cada personaje requiere un tratamiento distinto. Como actor toca ser moldeable".

Esa "moldeabilidad" no solo se refiere a técnicas actorales, sino a una sensibilidad frente al tiempo: los rodajes acelerados, las historias comprimidas, la necesidad de generar impacto inmediato en una audiencia que se mueve entre TikTok y la televisión abierta. El propio actor describe así esta situación: "La inmediatez, por un lado, exige tener una 'musculatura' más trabajada, más flexible. Pero también de repente uno como actor disfruta mucho poder tener tiempo para sentarte, preparar la escena. Las telenovelas te invitan a tener profundidad, pero a un ritmo más acelerado".

Partiendo de esta diversidad de lenguajes culturales, Amozurrutia compartió con EL INFORMADOR que, inspirándose en su papel en la novela, estrenará una canción, aportando a su faceta musical. "Mañana estreno música nueva… esta canción la escribí basándome en mi personaje de Doménica Montero. Digamos que se sentó Max a componer en el estudio y de ahí salió una canción muy divertida".

CORTESÍA

Un elenco en el que participan varias generaciones de talento

El elenco de Doménica Montero es extenso, intergeneracional y diverso: incluye nombres como Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Alberto Estrella, Arleth Terán, Alejandro Tommasi y muchos más. Esa convivencia entre trayectorias largas y miradas nuevas no solo construye el tejido de la producción, sino que funciona como un laboratorio artístico donde la tradición del melodrama convive con su reinterpretación. Amozurrutia también subraya la importancia del aprendizaje colectivo. "Aprendes mucho, ¿sabes? De los veteranos, de los primeros actores. Me puedo pasar horas platicando de arte, de teatro, por ejemplo, con Arcelia Ramírez".

La nueva adaptación, producida por Carlos Bardasano, hace coincidir la nostalgia por una narrativa icónica con el desafío de reimaginarla para las pantallas contemporáneas. El proyecto llegará a México en enero de 2026 por Las Estrellas, después de haberse estrenado en Estados Unidos por Univision en diciembre de 2025 y pasar por ViX a finales de ese mismo año. La expectativa no es menor: se trata de un título que, desde su primera versión en 1978, se ha incrustado en la memoria televisiva latinoamericana y cuya nueva protagonista, Angelique Boyer, encarna a una Doménica que oscila entre el glamour público y la intimidad devastada.

