¿Dónde ver en vivo The Game Awards 2025 desde México?

La edición 2025 de The Game Awards se celebrará este jueves 11 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se revelarán los proyectos más destacados del año y adelantos de lo que llegará en 2026. Para México, la transmisión iniciará a las 18:00 horas.Este año, el evento ampliará su alcance global al sumarse por primera vez a la programación de Amazon Prime Video, además de mantenerse disponible en plataformas como YouTube, Twitch, X, Facebook, Instagram y TikTok.La contienda por el premio a Juego del Año está encabezada por Clair Obscur: Expedition 33, acompañado por Hades II, Death Stranding 2: On The Beach, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza y Hollow Knight: Silksong. La dirección, narrativa, arte, música y sonido también presentan una competencia diversa con títulos como Ghost of Yōtei, Silent Hill f y otras producciones destacadas.En materia de actuación sobresalen Ben Starr, Charlie Cox y Jennifer English por Clair Obscur, junto con Erika Ishii (Ghost of Yōtei), Konatsu Kato (Silent Hill f) y Troy Baker (Indiana Jones y el Gran Círculo). La categoría de accesibilidad está conformada por propuestas como Assassin’s Creed Shadows, Atomfall y Doom: The Dark Ages.El panorama se completa con nominaciones en apartados como impacto social, juegos en activo, títulos independientes, móviles, VR/AR, acción, RPG, deportes, multijugador y adaptación audiovisual. También se reconocen a los creadores de contenido del año y a las principales figuras del ecosistema de eSports.SV