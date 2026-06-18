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Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

La boletera ofrece estos 3 conciertos al 2x1 hoy jueves 18 de junio de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos tres conciertos están al 2x1 en Ticketmaster solo HOY 18 de junio de 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos tres conciertos están al 2x1 en Ticketmaster solo HOY 18 de junio de 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Corre por tus boletos! Ticketmaster ofrece tres conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) al 2x1 solo hoy jueves 18 de junio de 2026 A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

¿Cómo funciona el 2x1 de Ticketmaster?

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

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Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
20 de junio Sebastián Yatra Auditorio Telmex
27 de noviembre Porter Teatro Diana
31 de octubre Fernando Delgadillo Teatro Diana

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra, requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

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