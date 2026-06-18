Ébola rebasa barrera de 200 muertos en Congo

De acuerdo con datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana), la cifra de muertos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo asciende a 202.

El jefe interino de las Divisiones de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la agencia, Wessam Mankoula, precisó en una rueda de prensa virtual que los fallecidos se encuentran incluidos en los 875 casos confirmados por la epidemia, declarada en el este de ese país el pasado 15 de mayo.

Mankoula también indicó que la tasa de letalidad se sitúa en el 23 %, mientras que 67 pacientes infectados lograron recuperarse de la enfermedad.

La Unión Africana promete 910 millones de dólares para acelerar la respuesta al ébola

Ante ello, la Unión Africana (UA) ha movilizado 910 millones de dólares (793 millones de euros) en promesas de donación para acelerar la respuesta al brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y la vecina Uganda, informó este jueves su agencia de salud pública.

Ese montante incluye 80 millones de dólares (casi 70 millones de euros) aportados por los Estados miembros de la UA, precisaron los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) en un comunicado.

Los fondos se comprometieron este martes en una reunión de emergencia de alto nivel con jefes de Estado y de Gobierno africanos, los CDC de África, la Organización Mundial de la Salud (OMS), bloques regionales, socios y donantes para reforzar la reacción contra la epidemia de ébola.

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Los líderes respaldaron la adopción de medidas urgentes para desembolsar la totalidad de los 518 millones de dólares (cerca de 452 millones de euros) necesarios para el Plan Conjunto Continental de Preparación y Respuesta en las próximas cuatro semanas.

El plan abarca la respuesta inmediata en las zonas afectadas y la preparación en los países en riesgo, incluyendo la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos, la capacidad de laboratorio, la gestión de casos, la prevención y el control de infecciones y la coordinación transfronteriza, entre otras medidas.

"Nuestro pueblo no nos juzgará por nuestras declaraciones, sino por nuestra capacidad para interrumpir la transmisión, proteger al personal sanitario, restablecer la confianza de la comunidad y garantizar una atención digna a las familias afectadas", afirmó el presidente de Burundi y jefe de turno de la UA, Évariste Ndayishimiye.

El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, subrayó que el brote de ébola recuerda "con crudeza que la seguridad sanitaria es una responsabilidad continental compartida que requiere una acción urgente, coordinada y sostenida".

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La prioridad es la rapidez

Por su parte, el director general de la los CDC de África, Jean Kaseya, enfatizó que "la prioridad ahora es la rapidez" y que cada compromiso debe traducirse en "financiación, suministros, personal y apoyo que lleguen a las comunidades y a los equipos de respuesta sobre el terreno".

La agencia de salud pública africana advirtió de que "la demora en la actuación aumentaría tanto el costo humano como el financiero de la respuesta".

"Si la transmisión no se contiene rápidamente -aseveró-, las necesidades proyectadas podrían aumentar de 518 millones de dólares a hasta mil 500 millones de dólares (unos mil 308 millones de euros)".

Según los últimos datos de las autoridades de la RDC, se han registrado en el este del país 837 casos confirmados de ébola, incluyendo las más de 200 muertes.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluidos dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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OB